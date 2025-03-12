「勇鷹」雙發動機失效墜海 空軍就4類12項可能因素特檢

空軍所屬勇鷹高教機逐步恢復飛行訓練。（資料照）

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勇鷹高教機已交機43架 落後4架進度原因曝光

〔記者涂鉅旻／台北報導〕空軍機號1130的「勇鷹」高教機2月15日於台東近海失事，飛官林瑋少校及時跳傘獲救。立法院外交及國防委員會明（13）日將邀請國防部長顧立雄就此案報告，書面報告陳述，空軍就雙發動機失效可能機械因素，計有「發動機系」、「電源系」、「電氣系」及「燃油系」等4類12項並進行特檢，盼釐清肇因並確保飛行安全。

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立法院外交及國防委員會明日邀請顧立雄就「國機國造交機進度及勇鷹高教機失事後檢修情況」進行報告，並備質詢，國防部的書面報告已送至立法院。根據報告陳述，空軍在上月15日事發後，即啟動天安作業，全面停飛勇鷹機隊，並依「空軍飛行及地面安全教範」規定，納編中科院、漢翔公司、空軍各專業人員成立「失事調查專案小組」。

對於事故成因，國防部報告顯示，空軍依據飛行員訪談證詞、錄音抄件、修維護紀錄等事證，與漢翔公司各專業人員共同研討，逐項分析機械故障因素，針對雙發動機失效可能機械因素，計有「發動機系」、「電源系」、「電氣系」及「燃油系」等4類12項。

報告接著陳述，空軍、漢翔就機械因素，依據「空軍飛行部隊修護作業手冊」及「勇鷹高教機技術手冊」，共同訂定「發動機檢試」等12項特別檢查項目，由漢翔公司逐機逐項執行特別檢查。

空軍所屬勇鷹高教機逐步恢復飛行訓練。（資料照）報告列舉的「發動機檢試」12項特檢項目，包括「發動機系」的油門手柄關斷電門檢試、左／右發動機風扇轉子轉動檢查、左／右發動機動態開車檢試、油門手柄角度檢測、左／右發動機燃油濾旁通指示器檢查、執行左／右發動機滑油箱與滑油濾及滑油管路滲漏檢查，以及左／右發動機尾管滑油滲漏檢查。

「燃油系」部分，報告列舉，這項目包括燃油供油管滲漏檢查、左／右燃油增壓泵指示燈檢查、燃油存量指示表內設自測檢查；「電源系」則有執行左／右發電機系統操作檢查；執行飛機地面外部通電檢試指示面板低滑油指示燈是否亮燈，則屬於「電氣系」的範疇。

國防部表示，空軍委由漢翔公司進行飛機維保作業，並依約督導漢翔，在事發隔天、2月16日完成特別檢查修護示範後，執行全機隊檢查，至2月27日完成妥善機計36架，剩餘5架週檢機配合出廠前執行；另漢翔公司後續解繳飛機，空軍亦管制完成特別檢查後，始可執行交付，確保機隊安全。而勇鷹高教機隊於3月5日復飛後，秉持「先訓教官、再訓學員」等原則逐步恢復正常訓練。

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