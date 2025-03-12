勇鷹高教機已交機43架 落後4架進度原因曝光

國防部計畫籌獲66架勇鷹高教機。圖為由漢翔生產丶編號1110的「勇鷹」高教機（出廠序號11-9012）在交付空軍使用後，該機有頻繁機艙噪音及抖動現象，因而回廠檢修改善。（資料照，記者劉宇捷攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部明天將向立法院提出勇鷹高教機交機進度報告，以及日前一架勇鷹高教機雙發動機失效墜海原因報告，根據已送達立院的報告內容指出，勇鷹高教機全案應籌獲66架，迄114年2月底，應交機47架，已交機43架，落後4架。

至於進度落後的原因，國防部表示，中科院表達主要因其次合約商漢翔公司外購系統件無法準時交貨，連帶影響交機。 無法準時交貨之外購系統件，主要為發動機、環控系統、座艙罩爆破系統、起落架、液壓油箱、輪艙門致動器及緊急衝壓關斷瓣等7項，漢翔公司已加強外購料件查催及國內自製備案。

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根據已送達立院的報告內容指出，勇鷹高教機全案應籌獲66架，迄114年2月底，應交機47架，已交機43架，落後4架。（資料照）

在策進應處作為上，國防部在報告中表示，針對外購系統件無法準時交貨問題，中科院與漢翔公司同步啟動國內自製方案，將液壓油箱、輪艙門致動器及緊急衝壓關斷瓣等3項，已通過國外原廠認證，取代部分外購系統件，解決部分交貨延遲問題；空軍將持續依合約期程，要求加速完成交機作業。

勇鷹高教機應籌獲66架，在分年的執行進度上，113年應交機18架，迄今年3月12日止，已交機16架，未交2架，所需系統件皆已到貨，刻正執行安裝與測試，並預劃3月底前完成交機。

114年應交機18架，依約2月底前應交2架，惟因外購系統件延遲交貨，造成交機延遲，刻正全力協調廠家依期程交機。

勇鷹高教機在生產及交機之後仍有部分問題出現，例如1110機服役期間，就曾發現機艙噪音及抖動現象，返廠進行測試及改善，此次又發生雙發動機失效問題，空軍及漢翔公司進行全面性的檢視，以維護高教機及飛行員安全。

國防部向立院外交及國防委員會提出勇鷹高教機交機進度及落後表。（資料來源：國防部）

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