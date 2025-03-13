時隔12年重啟「軍審制度」 十餘位新科軍法官第一線捍衛國軍紀律

圖為國軍首位女性軍法官洪佳妙上校（照片為時任中尉的資料照）。總統賴清德今日宣示將恢復國軍軍事審判制度，除是軍事法庭時隔12年回歸，這也意味著軍方過去6年招考的十餘位新科軍法官將前進第一線，捍衛三軍紀律。（本報資料照）

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〔記者陳治程／台北報導〕中央政府今（13）日召開年度首場國安高層會議，總統賴清德會後透過記者會對外說明決議，其中，針對中共計畫性滲透國軍之威脅，賴清德承諾將全面檢討現行軍法規範，並恢復「軍事審判制度」與檢調聯手打擊不法。這也是國軍時隔12年重啟軍事法庭，而過去6年招考的十餘位新科軍法官，將重回第一線，捍衛三軍部隊紀律。

賴清德下午在總統府召開國安高層會議會後記者會，期間，賴清德引述國安局報告數據指出，我國去（2024）年因共諜案共起訴64人、較2021年多出三倍餘，且近四分之一涉案人員為現役軍人。對此，賴清德承諾將全面檢討《軍事審判法》，恢復軍事審判制度，並增立「軍法官人事條例」、修訂組織法規，更將對三軍刑法增訂「對敵人效忠表示」等違法處罰，以維紀律。

我國在2013年因洪仲丘事件，曾凍結軍審制度12年，而相應招考的軍法官也在同年停招，直到2019年才恢復。圖為時任法務部長蔡清祥與軍法官合影。（本報資料照）

國軍的軍事審判制度行之有年，但在2013年因軍中爆發洪仲丘事件，引發輿論要求修訂《軍事審判法》，將承平時期的軍人犯罪移交一般司法體系審理，考試院此後也一度暫停招考軍法官，致軍審制度一度「凍結」；不過，國防部後於2019年再度修訂《軍事審判法》放寬軍法官報考資格，自此恢復考試並補充軍事司法人員缺口。

而在去年7月，國防部宣布錄取3位新科女性軍法官，也是國軍軍法官考試恢復以來的最新一批生力軍；包含他們在內，國軍過去6年間累計錄取的十餘位新科軍法官，日後將重返軍事法庭，與檢調單位聯手，在第一線捍衛三軍部隊紀律。

2024年1月自國防部前副部長徐衍璞手上接過考試合格證的新任女性軍法官張上尉。（取自青年日報）

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