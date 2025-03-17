川普「51州」說言猶在耳 加拿大考慮放棄部分F-35改買歐系戰機

2021年於加拿大國際航展性能展示的美國空軍F-35A戰機。（洛克希德．馬丁官網）

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川普「併吞」說衝擊美、歐互信 外媒揭葡萄牙將棄買F-35戰機

〔記者陳治程／綜合報導〕美、加關稅戰持續，隨著川普（Donald Trump）直指加國威脅其貿易，並稱要將其納為美國「第51州」掀起波瀾；對此，加拿大國防部長布萊爾（Bill Blair）近日表示，該國現正尋求美系F-35A戰機以外的替代選項，儘管首批同型機訂金已付，但後續批次採購，不排除轉向曾參與競標的歐系戰機，以尋求該國的最佳國安利益。

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《加拿大廣播公司》（CBC）報導，在葡萄牙國防部長梅洛（Nuno Melo）提出可能棄買F-35戰機的一天之後，布萊爾在接受該媒體「權力與政治」（Power & Politics）節目專訪中，也透露了這則消息；他強調，F-35戰機是加拿大皇家空軍（RCAF）需要的新儎台，「但軍方也在評估其他備案」。

加拿大政府公開資訊指出，該國從2016年起啟動名為「未來戰鬥機計畫」（Future Fighter Capability Project, FFCP）的新式戰機採購案，以汰換現役CF-18（加拿大版F/A-18C/D）戰機；歷經6年招標、篩選及評估，加國最終在前（2023）年初，正式宣布採購88架洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）的F-35A戰機，同期競逐的瑞典JAS 39戰機則鎩羽而歸。

加拿大皇家空軍的CF-18戰機。（加拿大政府官網）

報導進一步指出，隨著川普宣布對加拿大加徵關稅，並揚言「併吞」該國成為第51州後，這個北美大國正重新審視原有的F-35A戰機採購案。然而，該國現已支付前16架新機款項，預計明（2026）年交貨，剩下72架同型機將何去何從？布萊爾暗示，這個缺口可能會轉由歐洲廠商來補足，像是之前投標過的紳寶集團（Saab）。

瑞典空軍的JAS 39「獅鷲」（Gripen）戰機。（瑞典國防軍官網）

報導進一步指出，若將紳寶與洛馬兩者間的提案比較，加拿大將可獲瑞典授權在地生產「獅鷲」戰機，而F-35A型機的主要後勤、維保，以及後續升級工作都將在美國進行。不過，假如加拿大的軍事採購政策出現轉折，後續是否得支付F-35A的採購違約金，實際金額仍屬未知。

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