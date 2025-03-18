中共68機艦亂我立即備戰操演 公布監控「攻擊2」無人機影像反制

我國F-16V戰機則運用莢艙緊抓「攻擊2」無人機動態。（國防部提供）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部正在實施被稱為「小漢光」的「立即備戰操演」，但中共解放軍昨日至今日上午間，派出多達59架次軍機、9艘次共艦進行「聯合戰備警巡」，針對性意味濃厚。為此，國防部今日上午祭出反制措施，陸續公布國軍監控包括中共「無偵10」、「攻擊2」無人機，以及海上軍艦動態，展現國軍的情監偵能量。

國防部3月17日起首度實施「立即備戰操演」，據了解，這項操演的演訓範圍含括我國本島都會區的要港、機場，以及外島重要據點，各作戰區都會依照「不劇透」模式進行實兵演訓，並結合一小部分年度實彈操演進行。不過，中共解放軍趁我國實施「立即備戰操演」時，派出大量兵力在我國周遭活動，挑釁意味濃厚。中共國台辦更稱，這是「對賴清德不斷宣揚台獨分裂謬論」等必要之舉。

根據國軍監控資料，中共解放軍自昨日上午6時至今日上午6時止，共派出59架次共機包含主、輔戰機及無人機，以及9艘軍艦在我國周遭活動，其中，34架次軍機在上午6時5分至晚上8時55分活動，並有25架次逾越台灣海峽中線，另有15架次共機於晚上8時45分前後活動，3架次無人機則在凌晨6時至晚上9時5分間於台海空域徘徊。

請繼續往下閱讀...

我國P-3C反潛機拍攝中共「無偵10」無人機飛行情形。（國防部提供）對此，國軍今日上午發布監控共機、共艦的照片與影片反制，根據國防部公布影像，包括派出P-3C反潛機拍攝「無偵10」無人機飛行情形，F-16V戰機則運用莢艙，緊抓「攻擊2」無人機動態。

國軍過去未有主動揭露「無偵10」、「攻擊2」無人機畫面的前例，這二款無人機都是中共解放軍較新的機型，且都具備攻擊能力，前者可於1萬4千公尺高空以時速600公里飛行，也傳聞具備匿蹤能力；後者則問世於2017年，各項性能、規格與我國即將採購的美製MQ-9B無人機較為相近。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法