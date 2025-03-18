中共「無偵10」匿蹤無人機可偵打一體 機翼下6個掛載點可掛彈

國防部今日公布昨日拍攝到的中共「無偵10」無人機照片。（國防部提供）〔記者涂鉅旻／台北報導〕中共解放軍趁國軍進行「立即備戰操演」時，派出59機9艦在台海周遭活動，但國軍也非省油的燈，運用P-3C反潛機捕捉到「無偵10」無人機照片。鮮少動態亮相的「無偵10」無人機，實為2014年首飛的機種，其具備匿蹤設計與電戰性能，若是「偵打一體」的次型號，翼下6個掛載點可攜帶飛彈、炸彈打擊目標。

根據公開資訊，「無偵10」無人機又稱為「雲影」、「翼龍-10」，是成都飛機工業集團於2007年研製、2014年首飛的高空長程無人載具，外界曾將其與美國通用原子的MQ-20「復仇者」無人機相提並論。

國防部今日公布昨日拍攝到的中共「無偵10」無人機照片。（國防部提供）「無偵10」無人機採用匿蹤購型設計，發動機進氣口位於機背，且有單發動機與雙發動機二種版本，最大起飛重量約3200公斤，飛行時速可達620公里，升限則達1萬4000公尺至1萬5000公尺左右。除了中共解放軍之外，軍事刊物《詹氏》去年報導，沙烏地阿拉伯也向中共採購這型無人機。

雖然「無偵10」無人機曾於2016年、2024年的珠海航展、2017年杜拜航展，以及2024年在利雅德舉辦的世界防務展靜態展示，迄今仍有些許神秘色彩。日本防衛省統合幕僚監部去年5月27日，首次偵測到1架「無偵10」無人機飛過沖繩縣北方的東海上空，並公開照片與航跡圖；我國國軍則於今日公布空軍P-3C反潛機昨（17）日拍攝到的照片。

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日本防衛省去年5月27日偵獲1架中共「無偵10」無人機。（資料照，圖取自日本防衛省統合幕僚監部官網）「無偵10」無人機具備一定的電戰能力，中共在研製該型機時，規劃區分為「情監偵型」與「偵打一體型」，後者機翼下方有6處掛架，可掛載飛彈或炸彈。《詹氏》報導，中國曾在去年舉辦的利雅德世界防務展，展示天燕-90空對空飛彈、AG-300/M空對地飛彈、FT-7A/W雷射導引炸彈、鷹擊-9E反艦飛彈、天龍-20、LS-6/100NLS導引炸彈等，不過，是否皆為「無偵10」無人機可使用彈藥，尚待商榷。

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