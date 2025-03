APKWS火箭彈能打胡塞無人機 美軍中央司令部首曝接戰影像

兩架在美軍中央司令部責任區內實施例行空巡的F-16C戰機,後方僚機的右翼下,即掛有能打攻擊無人機的AGR-20「FALCO」雷射導引火箭彈。(美軍中央司令部官方X帳號)

重槌反擊、目標出爐! 美軍F/A-18、戰斧飛彈持續狂轟胡塞武裝

〔記者陳治程/綜合報導〕美軍中央司令部(CENTCOM)表示,一架部署至中東的戰鬥機日前透過機載的「FALCO」雷射導引火箭,成功擊落伊朗援助葉門胡塞武裝的攻擊無人機,這也是在數位美軍官員側面透露消息後,首度由官方單位證實此事並釋出畫面,驗證其能作為反制新興無人機的高效益選擇。

美軍中央司令部昨(19)日在官方社群發布一則接戰影片,可見一架飛行中的胡塞武裝攻擊無人機,被後方飛來的AGR-20「FALCO」精準火箭彈擊中,這架無人機隨即迸出火光,並變成一團火球沒入海中。這也是該單位首度正面證實,該款火箭彈現已投入反制無人機的任務行動中。

U.S. Fighter aircraft shoot down Iran-backed Houthi one-way-attack drones with AGR-20 FALCO Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) Laser Guided 2.75" Rockets.#HouthisAreTerrorists pic.twitter.com/bDoVnKwotc