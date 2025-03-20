APKWS火箭彈能打胡塞無人機 美軍中央司令部首曝接戰影像

兩架在美軍中央司令部責任區內實施例行空巡的F-16C戰機，後方僚機的右翼下，即掛有能打攻擊無人機的AGR-20「FALCO」雷射導引火箭彈。（美軍中央司令部官方X帳號）

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〔記者陳治程／綜合報導〕美軍中央司令部（CENTCOM）表示，一架部署至中東的戰鬥機日前透過機載的「FALCO」雷射導引火箭，成功擊落伊朗援助葉門胡塞武裝的攻擊無人機，這也是在數位美軍官員側面透露消息後，首度由官方單位證實此事並釋出畫面，驗證其能作為反制新興無人機的高效益選擇。

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美軍中央司令部昨（19）日在官方社群發布一則接戰影片，可見一架飛行中的胡塞武裝攻擊無人機，被後方飛來的AGR-20「FALCO」精準火箭彈擊中，這架無人機隨即迸出火光，並變成一團火球沒入海中。這也是該單位首度正面證實，該款火箭彈現已投入反制無人機的任務行動中。

U.S. Fighter aircraft shoot down Iran-backed Houthi one-way-attack drones with AGR-20 FALCO Advanced Precision Kill Weapon System （APKWS） Laser Guided 2.75" Rockets.#HouthisAreTerrorists pic.twitter.com/bDoVnKwotc — U.S. Central Command （@CENTCOM） March 19, 2025

而在當地時間本月15日，中央司令部才宣布針對葉門境內的胡塞武裝組織發動大規模空襲，以強力捍衛紅海的航行自由權（freedom of navigation）。

所謂的「FALCO」火箭彈又名「先進精確武器殺傷系統」（APKWS），是英國貝宜系統（BAE System）以Hydra 70「九頭蛇」無導引火箭彈，整合WGU-59/B導引段、M282多用途彈頭而成。除部署於美軍AH-64E攻擊直升機、MH-60S反潛直升機，該系統也可攜掛至F-16、A-10、AV-8B等戰鬥機，搭配Litening雷射標定莢艙，有效打擊空中無人機威脅。

諾斯洛普．格魯曼的LITENING雷射標定莢艙，照片當時正由美軍阿肯色州空中國民兵的C-130H運輸機進行測試。（美軍DVIDS網站）

在中央司令部本次「官宣」前，美國海軍航空司令奇弗中將（Vice Adm. Daniel Cheever）及其他美軍官員曾側面證實此事，但都未明指主角是誰，如今有美戰略單位背書，這也讓「FALCO」火箭彈勝過AIM-9X短程空對空飛彈，成為擊殺無人機的高效益優先選項。

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