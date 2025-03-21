【影】社群媒體瘋傳 我玉山軍艦海上受美艦加油補給

〔記者陳治程／台北報導〕海軍「敦睦遠航訓練支隊」（敦睦艦隊）現停泊花蓮商港，展開出海遠航前的國內巡迴最終站；然而，社群媒體今（21）日有一支拍到我國「玉山軍艦」在海上航行、疑似接受美軍支援艦供油的畫面在網路上擴散，由於台、美間軍事互動一向機敏，加上該影片發布的平台，為美國海軍已禁用多年的「TikTok」，相關內容討論已發酵並造成熱議。

該影片上（2）月18日於「TikTok」發布，內容寫道「美軍支援艦準備為台灣船艦進行海上加油」（U.S. Naval Auxliliary prepares to refuel Taiwanese ship）並拉近拍攝：從畫面研判，該船艦身寬厚、艦艏則有76公厘艦砲與方陣近迫武器系統（Phalanx CIWS），加上桅杆飄揚的十字旗和舷號「1401」，幾可確認這是我國海軍「玉山級」兩棲船塢運輸艦。

不過，截至本報導出稿前，海軍尚未對此進行正式回應。

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去年8月駛進花蓮港的海軍「玉山級」兩棲船塢運輸艦（LPD-1401）。（本報資料照，記者游太郎攝）

「玉山級」為台灣造船公司承造的兩棲船塢運輸艦，於2023年6月正式成軍並隸屬151艦隊，其滿載排水量高達10,600噸，為海軍現役第4大船艦。該船採用匿蹤船體設計，除76艦砲與方陣快砲，艦身中段還搭載多具八聯裝的「海劍二」防空飛彈，防空性能較同型的「旭海軍艦」（LSD-193）為優。該艦內部還有野戰醫療設備及手術室等，能執行一般外科及骨科手術。

玉山軍艦除可落S-70C（M）、陸軍UH-60M直升機，內部可搭載AAV7兩棲突擊車、LCM）及LCU艇，搭配全副武裝兵力，遂行外（離）島。遂行兩棲作戰支援任務。（本報資料照，記者方賓照攝）

值得一提的是，玉山軍艦尾部的甲板可停放S-70C（M）、陸軍UH-60M直升機，內部可搭載AAV7兩棲突擊車、機械化登陸艇（LCM）及通用登陸艇（LCU）並從注水的「泛水塢艙」游出後，搭配全副武裝兵力逾600人，遂行外（離）島。遂行兩棲作戰支援任務。截至目前，該艦已完成環島試航，並在去（2024）年8月實施過戰時支援東部的作戰能力驗證。

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