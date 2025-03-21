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網傳我「玉山艦」受美軍海上供油 顧立雄：以海上不期而遇規則應處

2025/03/21 16:44

2023年11月於海軍高雄新濱軍港開放民眾參觀的「玉山級」兩棲船塢運輸艦（LPD-1401）。（本報資料照，記者方賓照攝）2023年11月於海軍高雄新濱軍港開放民眾參觀的「玉山級」兩棲船塢運輸艦（LPD-1401）。（本報資料照，記者方賓照攝）

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【影】社群媒體瘋傳 我玉山軍艦海上受美艦加油補給

〔記者陳治程／台北報導〕社群媒體「TikTok」今（21）日有一支我國「玉山軍艦」疑似在海上接受美軍支援艦供油的畫面在網路上廣傳，由於內容涉及台、美軍事互動且發布平台已遭美國海軍禁用多年，造成熱議。對此，國防部長顧立雄、海軍司令部稍早表示，相關情形將會依照「海上不預期相遇行動準據」，和他國艦艇通聯並實施操演。

行政院長卓榮泰今赴立法院繼續施政報告並備質詢，而國防部長顧立雄則在下午稍早接受媒體聯訪，期間，媒體先是詢問行政院聘任岩崎茂任無給職顧問一事，接著追問網傳海軍玉山艦受美艦補給的消息。對此，顧立雄說，「我們有海上不期而遇的應處規則，就按照海上不期而遇的應處規則應處」。

國防部長顧立雄今（21）日赴立法院備詢前接受媒體聯訪。（本報資料照，記者陳逸寬攝）國防部長顧立雄今（21）日赴立法院備詢前接受媒體聯訪。（本報資料照，記者陳逸寬攝）

另一方面，海軍司令部亦回覆本報指出，為應處海上各種不確定狀況，海軍運用「海上不預期相遇行動準據」（Code for Unplanned Encounters at Sea, CUES）與他國艦艇通聯，並視狀況實施對遇操演（Passing exercise）。

英國《路透社》（Reuters）去（2024）年4月報導曾揭露，台、美海軍當時曾在西太平洋海域低調進行演習，而海軍當時就表示雙方依照「海上不預期相遇行動準據」進行操演，避免在遭遇時造成相互干擾。

「玉山級」為台灣造船公司承造的兩棲船塢運輸艦，2023年6月正式成軍後隸屬151艦隊，滿載排水量高達10,600噸，為海軍現役第4大船艦。該艦除搭載76艦砲與方陣快砲，中段設有斜發的4具八聯裝「海劍二」防空飛彈，防空性能優於同型船前輩「旭海軍艦」（LSD-193）。

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