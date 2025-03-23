即將啟航的敦睦艦隊不只造訪友邦 不能說的「海上練兵」更重要

海軍敦睦艦隊旗艦盤石艦日前駛入基隆港。（資料照，記者劉宇捷攝）〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍3艘艦艇組成的「敦睦艦隊」上周末完成國內航訓，即將啟動遠洋航行訓練，雖然我國能造訪的友盟國家數量有限，但據透露，「敦睦艦隊」遠洋航訓已不局限於「軍事外交」，包括航行過去較少觸及的海域，以及與友盟艦艇「不期而遇」時的應處作為等「海上練兵」更具價值。

海軍今年度「敦睦遠航訓練支隊」由油彈補給艦磐石艦、康定級巡防艦武昌艦、成功級巡防艦鄭和艦組成，3艘軍艦自3月5日起開訓後，接連於高雄新濱、台南安平、澎湖馬公、台中、基隆、蘇澳、花蓮等7座港口開放民眾參觀，上周末結束花蓮站的開放活動後，將進行最後整備工作，為本月底、下月初啟動的遠航訓練做足準備。

海軍敦睦遠航艦隊日前停靠花蓮港，海軍官校樂儀隊在開幕儀式演出。（資料照，記者花孟璟攝）國軍近年鮮少主動說明敦睦艦隊遠航訓練造訪國家及航線，但根據我國駐外使館公布資訊，海軍近2年皆造訪帛琉與馬紹爾群島，今年是否再拜訪這二個友邦，有待駐外單位日後公布。

知情人士表示，過去敦睦艦隊有「大敦睦」、「小敦睦」之分，甚至有環球航行、跨洋航行的前例，但隨著國際情勢與我方建軍規畫轉變，因此，敦睦艦隊除了拜會友邦，以及艦隊在海上航行時的例行訓練外，近年更擴展出有別於以往的訓練模式。

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海軍敦睦艦隊去年造訪馬紹爾群島，我駐馬紹爾大使夏季昌在敦睦艦隊駛離時，揮舞我國與馬紹爾國旗致意。（取自中華民國駐馬紹爾群島共和國大使館臉書）

該人士舉例，雖然2020年的敦睦艦隊遭遇染疫風波，軍方因此在記者會上，陳列敦睦艦隊逐日航行的經緯度，因此被外界窺知該艦隊返航時，取道菲律賓南方的西里伯斯海，隨後在經過太平島外海回到高雄。

另外，外媒曾於去年5月報導，美國與台灣曾於去年4月於太平洋進行聯合演習，國防部當時表示，由於海上不確定性因素多，因此依「海上不預期相遇行動準則」實施例行演練。該人士說，這項涉及雙方通信構連的演練，就是由敦睦艦隊參與。雖然這些「海上練兵」作為多半「只能做、不能說」，但對於強化海軍與友盟的聯合作戰能量，以及讓參與任務的官兵獲取實戰化訓練經驗，都有相當大的幫助。

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