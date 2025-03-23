【影】海軍敦睦艦隊7大港開放圓滿落幕 近14萬人相挺壯行

〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍一年一度的「敦睦遠航訓練支隊」自3月5日起造訪高雄、台南等國內7大港口，並在3月22日完成最後一站花蓮港的開放活動。根據海軍統計，這7場於二周內舉辦的開放活動，共吸引13萬9752人參與。海軍也透過影片紀錄海軍官校樂儀隊、海陸莒拳隊、花蓮高商儀隊的表演情形，以及民眾想對國軍說的話，為今年度國內航訓活動劃下完美句點。



海軍敦睦遠航支隊日前抵達花蓮港，現場開放民眾登艦參觀。（資料照，記者花孟璟攝）根據海軍規劃，今年度「敦睦遠航訓練支隊」由油彈補給艦磐石艦、康定級巡防艦武昌艦、成功級巡防艦鄭和艦等3艘軍艦組成，並先後造訪高雄新濱、台南安平、澎湖馬公、台中、基隆、蘇澳、花蓮等7座港口開放民眾參觀。在完成花蓮的開放活動後，預計本月底、下月初之際啟程進行遠洋航訓，除了造訪友邦盡到「軍事外交」本務，也藉機在海上磨練官兵本職學能。

相關新聞請見

即將啟航的敦睦艦隊不只造訪友邦 不能說的「海上練兵」更重要

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法