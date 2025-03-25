【影】西班牙「最美公主」成年禮！ 莉安諾隨海軍赴南美敦睦遠航中

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〔記者陳治程／綜合報導〕歐陸王室在過去有義務維護國家安全，儘管這項責任在今日的君主立憲國已成象徵，但對一國王室觀感影響仍大。年僅19歲的西班牙公主莉安諾（Leonor, Princesa de Asturias）作為該國王室繼承人，不僅出落的美麗大方，有著歐洲最美公主之稱，前（2023）年成年後隨父親腳步入伍接受軍事訓練，目前正與海軍學員隨艦出海，在南美「敦睦遠航」，明（2026）年還將加入空軍官校受訓，以具備擔任三軍總司令的資格。

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今年1月與西班牙海官學生一同換上海軍軍服的莉安諾公主。（歐新社資料照）

西班牙公主莉安諾出生於2004年，為西班牙國王菲利佩六世（King Felipe VI）與王后萊蒂西亞（Queen Letizia）所生的長女，又名「阿斯圖里亞斯女親王」（Princesa de Asturias）；根據該國現行法規，凡是西班牙王室繼承人，就必須接受軍事訓練並有軍隊服役經驗，因此，莉安諾前年8月起便在該國陸軍官校入伍受訓，以滿足擔任王室繼承人和三軍總司令的充分資格。

現年19歲的西班牙「阿斯圖里亞斯女親王」莉安諾公主，為國王菲利佩六世與萊蒂西亞王后所生的長女，也是該國王室下任優先繼承人。圖為她去（2024）年獲頒「阿斯圖里亞斯公國勳章」之情形。（歐新社資料照）

去（2024）年8月起，她轉入西班牙海軍官校接受海事訓練，並在今（2025）年1月登上海軍訓練艦「艾爾卡諾號」（Juan Sebastián de Elcano）出海遠航。根據西班牙海軍官方資訊，該艦於1928年服役，取名於該國同名的知名航海探險家，排水量3770噸，搭載一具4葉的柴油主機，儘管非主力戰艦，這艘船不只裝有全球定位系統（GPS），還有兩門37公厘禮砲，以及7.62、12.7公厘機槍各兩挺。

圖為莉安諾公主2023年於西班牙沙拉哥薩的陸軍官校（Academia General Militar）受訓情形。（西班牙王室官方X帳號）

根據公開資訊，西班牙海軍今年的「敦睦艦隊」將停泊巴西、烏拉圭、智利、祕魯、巴拿馬、哥倫比亞、多明尼加以及美國共8個國家，累積里程將近2萬英里（約3萬2186公里），全程耗時近半年；而本次隨艦出航的莉安諾公主，不只年初登艦時親自爬上桅杆頂部放帆，上（2）月停靠巴西期間，她更擔任隊伍旗手，為這趟遠航增添不少亮點。「艾爾卡諾號」目前正在智利停靠。

1928年已下水服役97年的西班牙海軍訓練艦「艾爾卡諾號」（Juan Sebastián de Elcano）。（歐新社資料照）今年1月登上西班牙海軍訓練艦「艾爾卡諾號」時，她與其他也將出海遠航的海官三年級學生爬上桅杆，為其放帆，絲毫沒有王族的架子。（西班牙王室官網）手持西班牙軍旗，擔任艦隊旗手的莉安諾公主。（西班牙蒙克洛亞宮官網）

依照規劃，莉安諾公主將在西班牙陸軍、海軍、空軍官校各待一年，也將是說，目前已完成陸軍訓練、海軍受訓中的她，今年8月在海官結訓後，將轉往空軍官校繼續受訓，才算完成整個訓練周期，正式成為西班牙王室的合格女王儲。

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