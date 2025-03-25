模擬動畫曝光！台船無人船「魔鬼魚」群攻 重創攻擊軍船艦

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台船軍用級無人船亮相 「奮進魔鬼魚」可載魚雷展現不對稱作戰特性

魔鬼魚從我方軍艦蜂湧而出。（記者李惠洲翻攝）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕台船今（25日）發表軍用級無人船「奮進魔鬼魚」（簡稱魔鬼魚），簡報中以模擬動畫播放無人船運用領域，其中出現中國075型兩棲攻擊艦、071型綜合登陸艦等船艦身影，魔鬼魚立即採自殺式群攻兩棲攻擊艦，重創「攻擊軍」船艦，場面震撼。

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台船在興達港舉辦魔鬼魚發表會，由董事長黃正弘主持，除了現場操演外，也安排產官學代表聽取簡報，並以模擬動畫說明魔鬼魚在離岸風電、國防安全、港口水域安全、救援及應急等領域的運用。

國防安全部分，台船人員說沒有特別假定「攻擊軍」，不過畫面上卻出現等中國075型兩棲攻擊艦、071型綜合登陸艦等船艦。

模擬動畫從「攻擊軍」侵台，戰管指令下達，魔鬼魚分從軍艦、港口、岸際啟航，透過衛星導控實現群控，快速奔向「攻擊軍」，雖然遇到敵方飛機、船艦攻擊，無人船採高速機動迴避，進行終端歸向突擊。

魔鬼魚完成AI目標辨識後，攻擊指令下達，魔鬼魚發射魚雷，並群控群攻採自殺攻擊，重創「攻擊軍」船艦。

黃正弘說明，魔鬼魚雖酬載輕型魚雷、高爆炸藥武裝，仍無法一次摧毀大型的高價值船艦，希望藉由群控群攻，達到「燬敵於半渡」的用兵理念，收穫「以小搏大、翻轉戰局」戰果。

魔鬼魚遭「攻擊軍」機艦攻擊模擬動畫，出現中國船艦身影。（記者李惠洲翻攝）

面對「攻擊軍」機艦攻擊，魔鬼魚採高速機動迴避。（記者李惠洲翻攝）

魔鬼魚自殺式群攻「攻擊軍」船艦。（記者李惠洲翻攝）

魔鬼魚重創「攻擊軍」船艦。（記者李惠洲翻攝）

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