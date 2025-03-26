可通聯直升機、看50公里遠 陸軍徵求633架「監偵中繼型無人機」

陸軍現使用的戰術近程旋翼型無人機。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍各單位持續採購多種新型無人機，根據政府採購網今（26）日公布的最新公開徵求資訊，陸軍司令部有意籌獲633架「監偵中繼型無人機」，這型無人機可垂直起降，偵察50公里以上，也要具備與陸軍直升機數據傳輸的能力。此外，其中135架要有遠距雷射測距、標定功能，並可即時追蹤海上目標動態。

根據國防部預算書顯示，陸軍正在採購的無人機，包含對美軍購彈簧刀300、ALTIUS 600M-V攻擊型無人機，並已編列預算採購監偵型、目獲型、微型無人機、戰術型近程無人機等「軍用商規」無人機，上述採購案預計於後（2027）年以前執行完畢。

除此之外，國軍各單位已著手規劃新一代無人機籌獲事宜，根據陸軍司令部今日發布的公開徵求資訊，陸軍向民間廠商探詢633架「監偵中繼型無人機」的採購潛力，新型無人機須具備垂直起降、自動懸停、動態追蹤、自動返航功能，也須有符合陸軍使用的加密系統與通訊干擾能力，以及可更新圖資的電子地圖功能、全球定位系統（GPS）座標與目標鎖定功能。

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陸軍新購的目獲型無人機（左）構型，日前被軍媒揭露。（資料照，取自青年日報）這份公開徵求報告陳述，監偵中繼型無人機須具備90浬（約166公里）以上時速、最高升限高於3000呎（約914公尺），以及100公里以上的最大航程，標準型號須可滯空60分鐘以上，可在5級風以上環境操作，另外全機載重50公斤以下，可依任務模組化選配搭載，並藉由裝備運輸車輛載運。

至於新型無人機的偵察與通訊能力，陸軍開出的規格羅列，這款無人機的偵察距離須達50公里以上，並配備光學偵蒐系統感測器，要有夜間熱顯像、數位變焦鏡頭、高畫質攝影能力，目獲影像可即時回傳，且要有至少512GB、可擴充的儲存功能。另外，這型機要有5G、WIFI及無線電多重中繼能力，可與陸軍現役直升機進行數據傳輸。

此外，陸軍期望同時採購可搭載一個全副武裝無人機班、組裝備的裝備運輸車，以及全時四輪驅動功能車輛，且這633架無人機之中的135架，除了擁有上述規格，還要有遠距雷射測距及標定功能，強化資料敵情及目標的標定能力，對海上目標進行即時動態監控追蹤。

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