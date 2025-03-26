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為陸航直升機後勤撐腰 國軍花12億餘元對美採購航材零附件

2025/03/26 11:37

陸軍航特部所屬AH-1W攻擊直升機。（資料照）陸軍航特部所屬AH-1W攻擊直升機。（資料照）

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可通聯直升機、看50公里遠 陸軍徵求633架「監偵中繼型無人機」

〔記者涂鉅旻／台北報導〕陸軍在對外徵求633架能與陸航直升機通聯的「監偵中繼型無人機」的同時，也持續採購航材鞏固直升機妥善率。根據政府採購網今（26）日公布最新決標公告揭示，國防部已與美國政府簽約，將斥資12億0553萬1742元執行「直升機零附件」採購案，全案將執行至2028年底，確保近200架陸航直升機的後勤不間斷。

陸軍航特部現有195架各式直升機，AH-1W與AH-64E攻擊直升機共有90架，另有8架CH-47SD運輸直升機、30架UH-60M「黑鷹」通用直升機、37架OH-58D偵察直升機，以及30架TH-67教練直升機。為鞏固龐大的陸航機隊後勤能量，國軍每年皆編列足額預算支應航材採購。

根據國防部今日公布於政府採購網的最新決標資訊，我國駐美軍事代表團已代表國防部，與美國在台協會（AIT）簽署「直升機零附件」採購合約，這項合約總金額為12億0553萬1742元，全案自今年3月執行至2028年底。由於此案由陸軍司令部於台南歸仁執行，因此與陸軍航特部有關。

考量航特部的AH-1W、OH-58D等機種較為老舊，國軍去年5月公告「戰搜直升機策略性整機商維」一案決標，這項總金額達20億8573萬8232元的商維案，將使OH-58D戰搜直升機的後勤維保能量延續至2031年。隨後，國軍去年6月公告「攻擊直升機策略性系統商維」決標案，一共斥資36億7617萬6000元，也為AH-1W攻擊直升機提供8年「保固」。

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