外購、自產備齊M1A2T彈藥 軍備局公告120戰車砲彈藥組裝系統尋商

我國陸軍的M1A2T主力戰車，搭載一門120公厘主砲。（國防部提供）

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〔記者陳治程／台北報導〕陸軍去（2024）年底接收首批38輛全新M1A2T主戰車，是我國裝甲部隊時隔30年再獲新儎台，雖然今、明兩年尚有兩批70輛同型車待運交，軍方除了展開外購120公厘砲以利換裝訓練之外，120公厘砲彈藥的技轉生產也是重點，國防部軍備局日前已在網路上發布同型彈的公開徵求，而徵求機關正是生產大口徑彈藥的202廠，不排除是為尋求技轉自產做準備。

軍備局昨（26）日於網路上發布公開徵求，內容為「120公厘戰車彈藥組裝系統」，該公告預計尋商約一個月，但並未提供進一步說明。僅知所列地址位於台北市南港區；根據公開資訊，該單位為軍備局202廠，是國軍40公厘（含）以上口徑火砲、彈藥研發及生產重鎮，諸如「天弓」飛彈發射箱、105公厘戰車砲等均出自於此。

國防部軍備局202廠昨（26）日在網路上發布公開徵求，內容明文指出為「120公厘戰車彈藥組裝系統」。（擷自政府電子採購網）

由於我國現行搭載120公厘砲的主力戰車，僅有台灣版的M1A2T戰車，由此研判，本次公開徵求不排除是軍備局為該戰車彈藥技術轉移、建立國內產能做準備。

圖為美國陸軍M1A2戰車用的120公厘翼穩脫殼穿甲彈。（美軍DVID網站）

本報去年曾專訪美國諾斯洛普．格魯曼（Northrop Grumman，下稱諾格）台灣辦公室執行長黃思勳，他當時透露，因應我國採購M1A2T戰車，諾格有意在台協建120公厘戰車砲產線；並持續和軍備局202廠洽談中，讓國軍在M60A3、CM-11戰車用105公厘砲外，也能自力充實新型戰車的彈藥庫存。

美國諾斯洛普．格魯曼（Northrop Grumman）台灣辦公室執行長黃思勳。（本報資料照，記者劉宇捷攝）

而在具備M1A2T戰車砲生產能力前，國防部今年度公開預算指出，陸軍去年起至後（2027）年間，已編列新台幣15億3245萬4千元採購「120公厘翼穩穿甲練習彈等3項」，其中，今年將支出3億898萬4千元台幣持續採購彈藥，滿足換裝部隊後續戰、演訓的需求。該案已於本（3）月初公告決標，決標金額15億9889萬4165元，預計後年7月履約完畢。

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