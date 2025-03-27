川普、希拉蕊都有份 調查記者新書《外國代理人》揭公關遊說黑幕

美國總統川普、前國務卿希拉蕊2016年競選美國總統時激烈交鋒，如今，調查記者著作揭露，二人都受到政治遊說影響。（美聯社檔案照）

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軍武書摘》外國代理人：美國公關遊說業如何威脅全球民主

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國公關遊說業近年成長迅速，甚至是政策制定的關鍵，不過，調查記者凱西．米歇爾新著《外國代理人：美國公關遊說業如何威脅全球民主》，揭露這個行業「黑化」不僅影響民主，還可能成為外國勢力滲透的破口。該書提到，美國總統川普、前國務卿希拉蕊等人都深受影響，且在遊說、政治諮詢業結合後，導致川普成為首位法院認證，為求當選而公開接受外國援助的美國總統。

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《外國代理人：美國公關遊說業如何威脅全球民主》的作者凱西．米歇爾（Casey Michel）是人權基金會（Human Rights Foundation）打擊盜賊統治計畫主任，也是分析師、作家與調查記者，他致力於研究獨裁政權、非法金融、外國遊說與干政，並對俄羅斯、蘇聯統治遺緒有深入的研究，也曾到美國參議院司法委員會作證。此書由讀書共和國集團「明白文化」出版，預計4月1日上市。

《外國代理人：美國公關遊說業如何威脅全球民主》書封。（明白文化提供）一般民眾可能對公關遊說業比較陌生，但事實上，他是個已存在一個世紀的古老行業，「公關之父」艾維．李（Ivy Lee）在20世紀初期就開始這個事業，如今，已爆炸性成長為數百個組織、數千份政府檔案、數百萬份數據資料，和數十億美元經費支出的行業。且這個行業已趨於失控，甚至有成為外國獨裁者代理人的風險。

根據明白文化提供的資訊，美國為了杜絕公關遊說業走歪，因此，美國國會特別訂定《外國代理人登記法》加以規範，但法律卻成為遊說業引進外國勢力的合法基礎，滋養出艾維．李接班人、川普前競選總幹事曼納福特（Paul Manafort）這樣的奇才，進一步將遊說業與政治諮詢業結合，最後使得川普被法院認證，為第一位為了當選而公開接受外國援助的美國總統。

曼納福特2018年被指控與川普「通俄門」事件有關，2019年因攸關稅務與銀行詐欺等罪，被法院判處有期徒刑，但川普於2020年底特赦了他。除此之外，該書指控，其實從美國企業家洛克斐勒、前總統柯林頓、前國務卿希拉蕊至川普時代，公關遊說者化身競選總幹事、國家安全官員、籌款大將和政治顧問，替外國獨裁政權秘密效勞。

這本書也點出了數個「數字密碼」，例如，2016年前半個世紀內，只有3個人因為外國遊說犯罪被判刑，但自1990年至2016年，卻有114名國會議員成為外國代理人；2016年以來，在美國註冊進行遊說活動的外國委託團體高達1040個，且花在遊說的金額高達41億美元（約新台幣1357億元）。

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