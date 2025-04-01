解放軍愚人節軍演 國防院民調揭「中國」連3年成我頭號國安威脅

中國解放軍東部戰區所屬主力戰車實彈射擊演訓情形。（解放軍東部戰區微博）

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中國今起軍演 東部戰區揚言「多向抵近台島」遏制台獨





〔記者陳治程／綜合報導〕中國解放軍東部戰區今（1）日無預警軍演，以遏止「台獨分裂勢力」名義出動軍機、艦，威脅我國本、離島海空；國防部也公布山東號航艦動態，痛批中國是國際社會的「麻煩製造者」。無獨有偶，國防安全研究院日前發布最新民調顯示，在未來5年可能的國安威脅中，「中國對台威脅」在過去一年間蟬聯首位，與前者行徑不謀而合。

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國防院中共研究所助理研究員方琮嬿上（3）月26日發布民調評析指出，美國現任副總統范斯（JD Vance）、中央情報局局長拉特克利夫（John Ratcliffe）與國務卿盧比歐（Marco Rubio）等人皆曾直言中國對其威脅最甚；解放軍更在國軍「立即備戰操演」期間發動「聯合戰備警巡」侵擾台海。對此，國防院針對未來5年內可能最嚴重的國安威脅，進行民調測量。

滾動式民調三年來 「中國對台威脅」蟬聯首位

在3月最新一輪的「未來5年內對台灣國家安全可能造成最嚴重威脅」民調結果中，選擇「中共對台威脅」者近33%，其次的「少子化危機」佔27%，之後依序是「經濟發展停滯」、「能源短缺」及「極端氣候災害」。值得一提的是，「中共對台威脅」自2022年3月以來長居民調選項首位，除2022年8月外均超過三成，顯見民眾已認定中國是我國威脅之首要來源。

國防安全研究院3月26日發布滾動式民調測量結果指出，在未來五年可能衝擊我國國安的各式因素中，「中國對台威脅」在過去一年以近3成的比例蟬聯民調首位。（取自國防安全研究院官網）

方琮嬿分析，中國在對台工作上雖強調「要推動兩岸交流合作，擴大兩岸人員往來，支援大陸台商台企發展，深化兩岸融合發展，讓臺灣同胞共用中國式現代化發展機遇和成果」，但也同時以軍事、經濟手段對我脅迫；此外，中方亦扭曲「聯大第2758號決議」內容，加強「一個中國」論述來壓縮我國際空間。她認為，歷年民調結果顯現台灣民眾很熟悉中共的兩手策略，但統戰整體成效有限。

台海戰爭近年開打？ 多數民眾持保留態度

這份民調亦詢問民眾對台海戰爭開打的想法。3月最新一輪民調結果顯示，認為解放軍未來五年內「可能會攻打」台灣的比例佔23%；而65%的受訪者認為，解放軍未來五年攻台的機率甚低、甚至不會攻台。相較國防院過往民調，認為解放軍五年內「不可能攻台」的比例在2022年8月時最低、僅58%，之後比例皆高於6成。

國防院3月最新一輪民調顯示，認為解放軍五年內會攻打台灣的比例佔23%，但也有65%的受訪者認為中國打過來的機率偏低，甚至不會開打。（取自國防安全研究院官網）

方琮嬿寫道，美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）曾在當年訪問我國，引發國內、外媒體高度重視，而解放軍也在其離台後發動環台軍演，讓更多民眾感受到台海軍事衝突的威脅；而從前（2023）年起，解放軍陸續發動「聯合利劍」軍演，並曾在去（2024）年10月「聯合利劍－2024B」演習中，創下153架次軍機擾台、14艘軍艦進出台海的單日最高紀錄，近期更陸續傳出我海底電纜遭中國籍貨輪破壞，威脅不亞於3年前的軍演。

慎防中共由演轉戰 需提高民眾威脅感知

方琮嬿總結，雖然從民調結果可看出民眾已習慣中共常態化之侵擾，面對戰爭迫近的預期仍保持一定的冷靜與理性，但由於中共可能藉由軍演常態化「由演轉戰」，加上近期的行為更顯露出中共顛覆台海之現狀以及其欲改變印太安全架構的意圖，因此台灣需要持續的提防中共所有舉動。政府可持續透過不同的媒體管道公開資訊，幫助民眾提高對中共威脅的警覺。

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