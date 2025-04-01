中國今起軍演 東部戰區揚言「多向抵近台島」遏制台獨

中國日前在高屏外海劃設操演區，我國海軍班超軍艦監控共軍四明山艦（左）與千島湖艦（右），圖為由班超軍艦上的視角監控拍攝。（圖由國防部提供）

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〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國人民解放軍東部戰區今日（4月1日）宣布，今天開始，「解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力」，位台灣周邊組織「多向抵近台島」聯合演訓，並強調這是對「台獨」分裂勢力的嚴重警告和有力遏制。

共軍東部戰區新聞發言人施毅表示，自4月1日起，中國人民解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣周邊展開「多向抵近」的艦機行動。

〕中國人民解放軍東部戰區今日（4月1日）宣布，今天開始，「解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力」，位台灣周邊組織「多向抵近台島」聯合演訓。（擷取自微博帳號「東部戰區」）

施毅聲稱，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、要域要道封控等科目，藉此檢驗戰區部隊的聯合作戰實戰能力，「這是對『台獨』分裂勢力的嚴重警告與有力遏制，亦是捍衛國家主權、維護「國家統一」的正當且必要行動」。

中共對台軍事威脅不斷，中國國防部發言人吳謙日前曾狂言「早晚收了你們」。中國國台辦近日則設置「台獨打手」舉報專欄，將內政部長劉世芳、民進黨立委沈伯洋、網紅八炯、閩南狼等11人列為已被舉報名單，揚言依法追責。

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