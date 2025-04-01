【影】中國今年第二次對台突襲軍演 國軍監視影像曝光

〔記這吳哲宇／綜合報導〕中國人民解放軍東部戰區今日宣布，今天開始組織陸、海、空、火箭軍等兵力，在台灣周邊進行「多向抵近台島」聯合演訓，並稱這是對「台獨」分裂勢力的嚴重警告和有力遏制。中國這次演習，也是繼今年2月26日突然宣布於我西南海域實彈射擊以來，第二次對台大型軍演。國軍對此表示，全體官兵嚴陣以待，將秉持「不升高衝突、不引發爭端」原則，妥慎應對灰色地帶襲擾，並發布多部監視共艦影像回擊，顯示能有效掌握共軍行動。

圖為我國RF-16戰機監控中國901型快速戰鬥支援艦。（國防部提供）

針對此次軍演，中國解放軍東部戰區新聞發言人施毅稱，這是對『台獨』分裂勢力的嚴重警告與有力遏制，亦是捍衛國家主權、維護「國家統一」的正當且必要行動。在此之前，中國而2月26日突然無預警地在我國高雄、屏東外海約40浬處海域劃設操演區，並揚言進行「射擊訓練」。

對於中國對台步步進逼，總統賴清德則親自宣布「國安17條措施」因應，包括恢復軍事審判制度、針對申請中國證件進行必要清查及管理等。總統表示，面對日益嚴峻的威脅，我國政府不會停止努力，將全力確保國家主權不受侵害，確保2300萬人民的自由民主和生活方式永續如常，但只憑政府的力量尚有不足，更需要全體國民的共同警覺和行動。

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