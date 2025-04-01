中國軍艦闖我西南海域對峙 嗆「台灣是中國不可分割一部分」

中國軍艦闖我西南海域對峙，示意圖。（「Taiwan adiz」提供）

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〔記者蔡宗憲／屏東報導〕中國機艦未停止襲擾我國海空域，今天上午在西南海域，又有共艦進入我24海浬鄰接區，我軍前往廣播驅離，沒想到共艦竟大嗆「你所謂的鄰接區是我們的，台灣是中國領土不可分割一部分。」

軍事粉專「Taiwan adiz」記錄，廣播內容「中國台灣巡洋艦，你所謂的鄰接區是我們的，台灣是中國領土不可分割一部分。我們的行動，公開透明專業，符合國際法，你剛才的言詞為挑釁行為，不容許各種形式的台獨勢力分裂活動創造空間，迫害台海和平穩定。」

軍事粉專「Taiwan ADIZ」指出，這種顛倒黑白的說法，無非是為其軍事挑釁披上虛偽的「合法」外衣，企圖以武力威脅台灣，壓制我國捍衛主權的正當權利。此番共艦的挑釁言論，更將兩岸緊張局勢推向新高峰。面對中國的步步進逼，我國軍方展現高度克制與專業，堅守崗位捍衛國土。然而，中國的軍事威脅與霸道行徑，已對台海和平構成嚴重挑戰。國際社會應正視中國的擴張行徑，與台灣攜手抵禦這股威脅，共同捍衛自由民主的價值。

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