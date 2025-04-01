中國19艦出沒台海 今日起展開「多向抵近」聯合演訓

國防部指出，昨日偵獲中國軍艦19艘出沒台海周邊，並自今日起展開「多向抵近」聯合演訓。國防部除嚴厲譴責外，也公布成功級巡防艦監控山東號航艦的畫面。（國防部提供）

相關新聞請見

中國軍艦闖我西南海域對峙 嗆「台灣是中國不可分割一部分」

【影】中國今年第二次對台突襲軍演 國軍監視影像曝光

請繼續往下閱讀...

中國今起軍演 東部戰區揚言「多向抵近台島」遏制台獨

中國軍演還釋出「武統」動畫 幫柯文哲、涉共諜案退將高安國出氣

中國軍演山東號航艦畫面曝光！ 國軍痛批：國際最大「麻煩製造者」

〔記者劉宇捷／台北報導〕中國解放軍東部戰區宣布自今日（4月1日）起展開「多向抵近台島」跨軍種聯合演訓，我國國防部今日也宣布自3月29日起，即陸續掌握「山東號」航艦編隊等機艦動態，並公布昨日（3月31日）台海機艦動態，雖然未偵獲共機抵近我防空識別區（ADIZ），但周邊活動船艦數量卻高達19艘。

根據國防部發布的中共解放軍台海周邊海空域動態顯示，截至今日上午6時止，國軍於台海周邊一共偵獲中國軍艦19艘，期間未偵獲共機於我防空識別區活動，國軍運用聯合情監偵系統，以及任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密掌握相關動態資訊。

據國防部發布的中共解放軍台海周邊海空域動態顯示，截至今日上午6時止，國軍於台海周邊一共偵獲共艦19艘，期間未偵獲共機於我防空識別區活動。（國防部提供）

中國軍艦昨日於台海周邊的活動數量，近乎平時的2至3倍，動作頻頻。中國解放軍東部戰區今早也公開消息證實，解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，自今日起展開「多向抵近台島」聯合艦機行動，並聲稱是對「台獨」分裂勢力的嚴重警告。

我國國防部今日也發布聲明回應，國軍自3月29日起，即陸續掌握「山東號」航艦編隊等機艦動態，於昨日進入我應變區，我方嚴密監控，並痛批中國是國際社會最大的「麻煩製造者」，同時釋出成功級巡防艦田單艦監控、拍攝山東號航艦的畫面。國防部還進一步批評，中共軍方面臨內部貪腐嚴重「越反越貪」、「軍隊作戰能力虛假」等問題，凸顯其外強中乾的窘態。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法