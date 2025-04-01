中國軍演山東號航艦畫面曝光！ 國軍痛批：國際最大「麻煩製造者」

中國山東號航艦昨天進入我應變區，我國海軍田單軍艦嚴密監控，並拍下山東艦的照片。（國防部提供）

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〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍東部戰區今日宣布啟動「多向抵近台島」聯合演訓，聲稱是對「台獨」分裂勢力的嚴重警告。我國國防部今日表示，國軍自3月29日起，即陸續掌握「山東號」航艦編隊等機艦動態，於昨日進入我應變區，我方嚴密監控，並痛批中國是國際社會最大的「麻煩製造者」。

中國解放軍東部戰區發言人施毅今日表示，自4月1日起，中國人民解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣周邊展開「多向抵近」的艦機行動。他宣稱，這是對「台獨」分裂勢力的嚴重警告與有力遏制。

對此，國防部今日上午表示，國軍自3月29日起，即陸續掌握中共山東號航艦編隊等機艦動態，於昨日進入我應變區。國軍運用聯合情監偵手段，檢派任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控、掌握，已啟動應變機制，適切應對。

國防部也公布我國嚴密監控中國軍艦的畫面，海軍成功級巡防艦田單艦監控山東號航艦，並拍下照片。

國防部表示，中共持續在臺灣周邊及印太地區，窮兵黷武增加軍事活動，不斷升高在印太、乃至全球的軍事威脅，公然挑戰國際秩序、破壞區域穩定現狀，已成為國際社會最大的「麻煩製造者」。

國防部還批評，相對於中共軍方內部貪腐嚴重「越反越貪」、「軍隊作戰能力虛假」等問題，凸顯其外強中乾窘態。

國防部強調，面對日益嚴峻的敵情威脅，國軍作為守護國家的堅強屏障，全體官兵嚴陣以待，將秉持「不升高衝突、不引發爭端」原則，妥慎應對灰色地帶襲擾，有能力、有決心、有信心捍衛國家主權和人民安全。

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