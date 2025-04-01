中國軍演釋出「武統」動畫 幫柯文哲、涉共諜案退將高安國出氣

中國人民解放軍東部戰區今天在微博發布一系列動畫影片，指控我國總統賴清德其「空殼禍台」。（圖擷自中國東部戰區微博）

相關新聞請見

中國19艦出沒台海 今日起展開「多向抵近」聯合演訓

中國軍艦闖我西南海域對峙 嗆「台灣是中國不可分割一部分」

請繼續往下閱讀...

【影】中國今年第二次對台突襲軍演 國軍監視影像曝光

中國今起軍演 東部戰區揚言「多向抵近台島」遏制台獨

中國軍演山東號航艦畫面曝光！ 國軍痛批：國際最大「麻煩製造者」

〔即時新聞／綜合報導〕中國人民解放軍東部戰區今天（1日）宣布，即刻在台灣周邊舉行聯合演訓，強調這是對「台獨」分裂勢力的嚴重警告和有力遏制。同時，東部戰區在微博發布一系列動畫影片，將我國總統賴清德描繪成蟲，指控賴「借殼獨台」，引發關注。

共軍東部戰區新聞發言人施毅表示，自4月1日起，中國人民解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣周邊展開「多向抵近」的艦機行動。

中國人民解放軍東部戰區今天在微博發布一系列動畫影片，將我國總統賴清德描繪成蟲，指控其「借殼獨台」。（圖擷自中國東部戰區微博）中國人民解放軍東部戰區今天在微博發布一系列動畫影片，醜化我國總統賴清德。（本報合成，圖擷自中國東部戰區微博）與此同時，共軍東部戰區1日上午在官方微博貼文，指控賴清德「借殼毒台、空殼禍台」，解放軍將「破殼毀台」，還用繁體字嘲諷賴政府「借殼欺世綠轟衝，倚外謀獨攘內瘋，造孽一家隔兩岸，逆施民主毀繁榮」。

貼文並附上東部戰區融媒體中心、中國國防大學軍事文化學院聯合創作的動畫《殼》，發動輿論宣傳戰，將賴清德畫成大蟲，帶領眾小蟲侵蝕台灣；片中特意強調賴清德迫害前民眾黨主席柯文哲，實施「綠色恐怖」；籠子裡另一名身穿藍色軍服、頭戴扁帽者，應該是涉嫌為中國設立武裝內應組織被收押、起訴的退將高安國；影片最末，台灣陷入一片火海，淚流滿面的賴清德被鐵筷緊緊捉住，象徵解放軍武統成功。退役中將高安國涉入共諜案。（資料照，圖取自高安國臉書）

此外，東部戰區官方微博稍早接連發出另2則貼文，均附上影片，並罕見包含中英聲明。



其中一則貼文中，象徵解放軍的「金猴」在影片《降妖除魔》施展筋斗雲、分身術、隱身術、定身術，搭配解放軍各式武器畫面，以「奮起千鈞棒，玉宇澄清萬里埃」之勢，擊破象徵賴政府的綠色大青蛙。

共軍宣布今天起發動軍事演習，同步在網路上發布短片，還拿出古典小說孫悟空造型動畫大打宣傳戰。（圖擷取自中國東部戰區微博）共軍宣布今天起發動軍事演習，同步在網路上發布短片，用動畫拼貼軍艦、戰機圍繞台灣地圖，大打宣傳戰。（圖擷取自中國東部戰區微博）

另則貼文中，東部戰區以「進逼」為題，發布軍事行動主題海報，強調「台獨作妖，引火燒身」，警告意味濃厚。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法