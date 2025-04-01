國防秘辛》美軍動用原子彈的關鍵 80年前沖繩戰役究竟有多慘烈？

80年前的今天，美軍選擇略過台灣，在沖繩島執行美軍二戰史上最大規模的登陸行動，改變美國高層思維的「沖繩戰役」就此展開。圖為美軍穿越佈滿礁岩及煙硝的戰場。（圖片來源：美國國家二戰博物館）

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時隔80年...美軍老兵再登沖繩 親身述說「糖麵包山」的地獄故事

〔記者劉宇捷／台北報導〕80年前的今天，美軍選擇略過台灣，在沖繩島執行美軍二戰史上最大規模的登陸行動，這是一場改變歷史的重要轉捩點，也是登陸日本國土的首要門戶。不過，沖繩戰役帶給美軍的慘重傷亡，震驚了美國高層，也直接影響了美軍日後在廣島及長崎投下原子彈的決定。記者實地走訪沖繩，揭露鮮為人知的歷史面紗。

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1944年雷伊泰灣海戰後，美軍高層在登陸台灣與沖繩之間抉擇，最終因台灣島太大、駐守日軍太多，預期需求兵力超出可調用兵力，因而放棄奪取台灣的計畫 （代號「堤路行動」），改執行奪取沖繩的「冰山行動」。

1945年4月1日，美軍第十軍團執行代號「愛之日」（Love Day）攻擊行動。圖中田納西號戰艦（BB-43）正砲擊掩護前方的登陸部隊。（圖片來源：美國海軍遺產司令部）

1945年4月1日，美軍地面部隊由陸戰隊、陸軍混成的第十軍團，執行代號「愛之日」（Love Day）攻擊行動，指揮官為實戰經驗有爭議的小西蒙．巴克納（Simon Bolivar Buckner Jr.）中將。美軍登陸部隊在第五艦隊的軍艦砲擊及空中偵察打擊下，大舉登陸沖繩中南部的北谷村與讀谷村海岸，並在比預期來得少的的抵抗下，成功奪取嘉手納機場與讀谷機場。

美軍在近乎無日軍抵抗下成功登陸北谷村與讀谷村灘頭，然而這一切都在日軍的計畫中。圖為美軍4月13日向灘頭運送支援部隊，遠方已集結大量船艦。（圖片來源：美國國家檔案館）

今昔對比，昔日登陸點之一的嘉手納海岸，部分已被防坡堤與消波塊覆蓋。當時登陸的美軍很快就奪取一旁的嘉手納機場（現今為嘉手納美軍基地）。（記者劉宇捷攝）

然而，美軍不知道的是，日軍並非放棄作戰，島上約8萬名日軍已在島嶼南部組成令人生畏的層層防線，這些地方即包含了現今的那霸、首里城高地、南風原等觀光勝地與住宅區，從現今的繁華景象，很難想像過去曾是沖繩戰役的主戰場。

沖繩戰役的古戰場包含了現今的那霸、首里城高地、南風原等觀光勝地與住宅區，從現今的繁華景象，很難想像過去曾是激戰地。圖為前田高地今昔對比圖。（記者劉宇捷攝）

沖繩防務在第32軍指揮官牛島滿中將的指揮下，以首里城的地下指揮所為核心，從北邊的普天間南部高地（美軍史稱仙人掌高地）、嘉數高地、前田高地等，皆挖掘大量相通的戰備坑道並駐軍，完美躲避美軍的狂轟濫炸，向南還有南風原、系滿等天然的礁岩洞穴，搭配地形與樹林，讓美軍難以發現日軍藏身處，必須一步一腳印冒著傷亡風險來掃蕩；而5月開始的暴雨，也讓多數人、車陷入泥濘成為靶子，使得美軍行動更雪上加霜。

日軍以首里城的地下指揮所為核心，從北邊的嘉數高地、前田高地等，挖掘大量相通的戰備坑道來駐軍，完美躲避美軍的狂轟濫炸。圖為嘉數高地的坑道出入口之一，這些坑道現今多不開放進入。（記者劉宇捷攝）

現今的告示牌詳細的說明了上圖坑道內的結構與地道網路圖。（記者劉宇捷攝）

據統計，美軍在沖繩戰役總投入兵力為54.3萬人，包含地面部隊的4個陸軍師、3個海軍陸戰隊師及補充兵力，還有投入海上作戰的艦艇兵力，共花費82天的時間才完全佔領沖繩，最終美軍傷亡估計超過84000人，其中約14000人陣亡或失蹤，高於其他太平洋戰役的傷亡數，而日軍的傷亡人數更超過10萬人，隨日軍南撤的平民傷亡更不計其數，其中，日軍還動員了小學生、女高中生 （稱姬百合隊）共同抗美。

除了難以發現的日軍坑道外，自5月開始的暴雨，也讓多數美軍人車陷入泥濘，使得掃蕩行動更雪上加霜，甚至成為日軍的活靶子。（圖片來源：美國國家二戰博物館）

沖繩戰役直接影響了美軍向日本投擲原子彈的決議，因為對於新上任的美國總統杜魯門而言，國內輿論已無法再接受更大的官兵傷亡。儘管歷史上對於投放原子彈的人道性存有爭議，但對參與過沖繩戰役的美軍老兵而言，原子彈拯救了更多美軍家庭與日本平民，避免了一場比沖繩更殘酷的本土入侵與神風自殺行動。

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