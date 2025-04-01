時隔80年...美軍老兵再登沖繩 親身述說「糖麵包山」的地獄故事

在「沖繩戰役」80周年之際，美國2位海軍陸戰隊老兵經諸多民間協會的幫助下，上（3）月底再度踏上沖繩島，並述說著當時在代號「糖麵包山」高地的激烈戰鬥景象。圖為麥卡倫在歷史告示牌前向袍致敬。（圖片取自星條旗報）

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國防秘辛》美軍動用原子彈的關鍵 80年前沖繩戰役究竟有多慘烈？

〔記者劉宇捷／綜合報導〕1945年4月1日，美軍啟動「冰山行動」大規模登陸日本南方的沖繩縣，爆發二戰最後一場大規模衝突。在「沖繩戰役」80周年之際，美國2位海軍陸戰隊老兵在諸多民間協會的幫助下，上（3）月底再度踏上沖繩島，並述說著當時在代號「糖麵包山」高地的激烈戰鬥景象。

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據美軍《星條旗報》31日報導，美國2名第6海軍陸戰師的老兵拉索塔（Walter LaSota）與麥卡倫（Neal McCallum），在民間協會的幫助下，3月28日至3月31日間重回沖繩島，述說著他們曾經參與過戰役的地方，也就是一座被美軍稱為「糖麵包山」（Sugar Loaf Hill）的小山丘；這座位於那霸市北方、高230英呎（約70公尺）的山丘防線，現今被稱為52高地。



現年99歲的拉索塔回憶表示，1945年5月初，他服役於第6海軍陸戰師的第22海軍陸戰團I連，當時與另一名海軍陸戰隊員一起躲在糖麵包山的散兵坑內。「他（指拉索塔的同僚）幫我攜帶額外的彈藥，那個人當時33歲，我總是叫他『爸爸』」，時至今日，拉索塔仍然想不起他的名字，但他只記得對方大喊了兩個詞「Dive」（撲倒）跟「Bomb」（炸彈）。



隨著爆炸的衝擊波襲來，拉索塔整個人被拋飛出去，然後從山坡滾落。他回憶道，「當時我完全失去了感知能力，聽不見也看不見。直到今天，我依然不知道他（同僚）發生了什麼事…我不知道他是否在爆炸中喪生？但我希望他沒有落入日本人手中，免受折磨。」

拉索塔幸運獲救倖存，並獲得了代表傷兵榮譽的紫心勳章。80年後，他再度踏上當時登陸的渡具知海灘（Toguchi Beach），並回憶著這段往事。

現年99歲的拉索塔回憶表示，當時與另一名海軍陸戰隊員一起躲在糖麵包山的散兵坑內，突然爆炸的衝擊波襲來，拉索塔整個人被拋飛出去，然後從山坡滾落，從此再也不知道同袍的下落。（圖片取自星條旗報）

在奪取糖麵包山的戰鬥中，來自第6海軍陸戰師第29海軍陸戰團F連的麥卡倫，跟隨著拉索塔的單位一起奪取「糖麵包山」。這座不起眼的小山丘是首里城西邊的一處制高點，也是向南進入那霸市的必經之路；海軍陸戰隊原以為可以在一天或更短時間內翻越這個小障礙，沒想到他們卻在此處折騰了約8天，並付出不少傷亡代價。

現年98歲的麥卡倫回憶，5月18日時，他隨D連奪下「糖麵包山」山頭，豈料，次日他在撤離散兵坑時，突然遭到從首里城發射的日軍155公厘砲彈破片擊中右小腿。他表示，「當時我正與友軍換防，才剛離開散兵坑走了大約150步，來自首里城的大砲就突然向我們開火。」

麥卡倫說，他對沖繩的思念未停止，包括那些他留下的所有夥伴；而戰鬥當天稍早，他的戰友漢森（Victor Hanson）中士，也在一波機槍掃射中陣亡。

現年98歲的麥卡倫回憶，他在換防的時候，突然遭首里城發射的日軍砲彈破片擊中右小腿，然後向鏡頭展示他當時的傷疤。（圖片取自星條旗報）

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