美退役中將接參聯會上將主席遭質疑 凱恩否認戴過「MAGA」帽

美國空軍退役中將凱恩1日出席參議院軍事委員會聽證會。（法新社）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國空軍退役中將凱恩（Dan Caine）被總統川普破格提名為參謀長聯席會議上將主席，引發各界議論。凱恩1日受參議院軍事委員會之邀，出席聽證會時自陳，他是此職務非典型候選人，但他無黨無派，也否認戴過「讓美國再次偉大」（MAGA）帽子。他也願意發表軍事領域的逆耳忠言，即使因遵從憲法遭解職也在所不惜。

川普提名凱恩擔任美國參謀長聯席會議主席引發爭議，由於此職務是美國最高軍職首長，應由參謀長聯席會議副主席、軍種或作戰司令等現役上將出任，但美國法律也賦予總統基於「國家利益需要」破格任用的權力。現年56歲的凱恩已於去年退伍，最終軍階為中將，若要接任參謀長聯席會議主席，必須先恢復現役並晉升上將，這在美軍歷史上極度罕見。

美國參議院軍事委員會1日邀請凱恩出席聽證會，凱恩雖然已經退伍，但穿著筆挺、別著三枚將星的軍常服列席。他坦承，他確實是參謀長聯席會議主席職務的非典型候選人，也對於被提名此職感到意外，但他願意向總統提供可能不中聽的軍事領域建議，即使因遵守《憲法》而被解職也在所不惜。

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美國空軍退役中將凱恩1日出席參議院軍事委員會聽證會，答覆參議員的詢問。（法新社）外界曾推測，凱恩會被川普破格提名，是因為其政治立場，川普還曾在2019年宣稱，他在伊拉克與凱恩碰面時，凱恩戴著「讓美國再次偉大」（Make America Great Again ,MAGA）帽子。但凱恩在參議院聽證會上否認此說法，強調無黨派的他「從未戴過任何政治商品」。

凱恩是F-16戰機飛官，並長年擔任華府防務與中情局要職，對於接任參謀長聯席會議主席可帶來的正面效益，曾經從商的凱恩說，這些背景會使他成為一名更優秀的將軍與領導者，希望能為此職位帶來「企業家精神」。

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