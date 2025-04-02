示警台海軍力失衡 美參聯會主席候選人：將確保台灣自衛能力

美國退役中將、參謀長聯席會議上將主席候選人凱恩。（法新社）

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美退役中將接參聯會上將主席遭質疑 凱恩否認戴過「MAGA」帽

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國總統川普提名美軍退役中將凱恩（Dan Caine）為參謀長聯席會議上將主席候選人，他1日出席參議院軍事委員會聽證會時，對於台海議題發表看法。凱恩示警，台海軍力嚴重失衡，他會支持美國當前努力，確保台灣維持足夠的自我防衛能力。

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美軍參謀長聯席會議主席應由資深上將出任，但川普依照法規賦予的破例條款，欲提拔去年退伍的空軍中將凱恩恢復現職，並晉升上將，引發各界議論。不過，美國總統提名此職務人選後，還須獲得美國國會支持才算數。

凱恩1日出席參議院軍事委員會聽證會時，除強調自己無黨無派，願意就軍事領域提出逆耳忠言，也就台海局勢以書面、口頭方式發表看法。凱恩表示，台海實力嚴重失衡，就如同美國五角大廈年度「中國軍力報告書」提及，中國持續推進軍事現代化、投資先進武器，能在台灣附近、整個區域發起行動，或藉由演習投射力量。

中國解放軍連續二天對我國發動針對性軍演，國軍第三作戰區官兵進行各項操演整備。（軍聞社）凱恩提到，台灣的軍隊雖有成長，但比起中國規模小得多，且缺乏許多類似能力，因此，他未來將與美國國防部長、印太司令密切合作，檢視台灣實力與需求並提出建議。他也表示，他將落實川普目前政策，也就是反對台海任何一方片面改變現況，並讓台灣保持足夠的自我防衛能力。

對於中國解放軍的評估，凱恩說，中國對美國在印太地區的利益威脅確實存在，且越來越嚴重，中國解放軍在調整軍事結構、部署現代化系統、戰備整備與聯合作戰等皆取得重大進展，美國須與盟友合作阻止中國在此區域的侵略，但不幸的是，在此關鍵時刻，美國缺乏必要回應能力與敏捷度嚇阻對手。

凱恩也表示，解放軍海軍規模居於全球之冠，海軍艦艇多達370艘，且有140餘艘為主要水面作戰艦艇，解放軍空軍也致力於戰機、無人機系統現代化與本土化，並在極音速飛彈等火箭軍技術方面取得重大進展。不過，中國解放軍指揮能力、長程後勤能力、城市作戰等還有不足之處，也顯著缺乏現代戰爭經驗。

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