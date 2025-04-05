圖解軍武》布雷艇的貼身侍衛 M109突擊艇可載10名官兵飆速74公里

圖解M109突擊艇。（記者劉宇捷攝；記者涂鉅旻製圖）〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍陸戰隊為滿足快速布雷艇戒護任務需求，安排兩棲偵搜大隊官兵操駕M109突擊艇緊隨護衛。這款「MIT」的突擊艇可搭載8至10名官兵，以40節（約時速74公里）高速在海上狂飆，官兵還可操作機槍、榴彈機槍打擊缺乏裝甲保護的敵軍。《自由時報》軍武頻道以「圖解軍武」方式，帶您認識這款小型濱海艦艇的「貼身侍衛」。

艇體設計

M109突擊艇以複合式材料建造，採用深V滑航型設計，可快速在海上航行。（資料照，記者方賓照攝）M109突擊艇由國內廠商罡旻（Karmin）建造，黝黑的塗裝、充氣艇般的外觀，是這款小艇帶給人們的第一印象。不過，看似簡單的艇身設計，實際上大有玄機，其採用高強度、可耐火阻燃的玻璃纖維強化塑膠等複合材質為原料，內含裝有浮囊的三層充氣浮管，即使遭槍械擊中也不至於全艇「消風」，且只要替換受損的浮管即可，不必全艇拆卸「大修」。

另外，採用深V滑航型設計的M109突擊艇有著流線外觀，因此可高速破浪航行，且小艇上方設有駕駛台、三排座位，以及可裝上熱像儀的桅杆，至多可供10名官兵搭乘。值得注意的是，包括座椅、槍座等皆採用快拆式設計，可依照任務快速調整，增加整體運用彈性。

動力與偵蒐能力

M109突擊艇採用2具400匹馬力的舷外機，最高時速可達40節。（記者劉宇捷攝）M109突擊艇的動力來源為艇艉2具400匹馬力柴油舷外機，可在小艇靠泊港口時抬升離開水面，出航時再降至水下發動。由於M109突擊艇滿載重量僅5.8噸，舷外機全力推進時，可使突擊艇的最高時速飆至40節（約時速74公里）以上，若以35節（約時速64公里）航行，最大航程可達300浬（約555公里），可滿足近海偵巡、戒護需求。

M109突擊艇桅杆上設置一組SeaFLIR 230球形熱影像儀（紅圈處），是該艇的重要「眼睛」。（資料照）雖然M109突擊艇的體積小且輕巧，但桅杆上設置一組SeaFLIR 230球形熱影像儀，可掌握周遭海上動態，根據原廠敘述，可以360度旋轉的SeaFLIR 230，由熱成像儀、全彩鏡頭及一組最遠15公里的雷射測距儀組成，是該型艇全天候在海上執行任務的重要「眼睛」。

武裝

兩棲偵搜大隊官兵立姿操作M109突擊艇的艇艏M2白朗寧機槍。（記者涂鉅旻攝）M109突擊艇的艇艏、艇艉各有一處可拆卸的槍座，可視需求架設有效射程約1800公尺的白朗寧M2 .50機槍（採用12.7公厘子彈）、有效射程1200公尺的7.62公厘T74排用機槍，或者射程約1500公尺、可小範圍殺傷敵軍的Mk19 40公厘榴彈機槍，槍座前方皆安裝一面防彈鋼板，保護立姿操作槍械的官兵安全。

M109突擊艇曾在實兵操演時，模擬機槍射擊訓練。（取自青年日報）讀者可能好奇，只搭載機槍、榴彈機槍的M109突擊艇，要如何護衛排水量更大、同樣採用機砲、機槍為自衛武器的快速布雷艇？事實上，這與國軍的作戰想定有關，M109突擊艇就如同「待命班」一樣，講求「即刻出動」與高機動性，所應對之敵為輕裝甲或無裝甲的小批次特攻人員，若遭遇操作重裝備的敵方單位，則會與其他友軍攜手，以合適的武器阻殲。

任務定位

由於M109突擊艇具備高機動性，因此扮演快速布雷艇的海上戒護重要角色，圖為數艘M109艇參與「國軍113年春節加強戰備」操演情形。（資料照，記者塗建榮攝）船速飛快、搭載輕武裝的M109突擊艇，是海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊的重要儎具，陸戰隊自2020年至2022年間一共獲得18艘同級艇，除了保衛快速布雷艇的戒護任務外，該艇也可從事港防偵巡、近海警戒、海上情蒐、滲透突擊、反劫船與反滲透等多元任務。

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