為布雷艇「貼身護衛」10分鐘內出發！ 海軍陸戰隊轉型增近岸戒護

海軍陸戰隊近期開始實施兵力轉型政策，其中在「海上戒護」項目中，兩棲偵搜大隊成員要在限時10分鐘內整裝出動，駕駛著火力與機動性俱佳的M109突擊艇，前往河道或近岸為布雷艇戒護。（記者劉宇捷攝）

〔記者劉宇捷、涂鉅旻／高雄報導〕因應敵情威脅及海軍裝備的變革，海軍陸戰隊近期開始實施「兵力轉型」政策，新增為近岸布雷艇及陸上飛彈車的「戒護兵力」，其中在海上的戒護課目中，由兩棲偵搜大隊的精英組成海上兵力，限時10分鐘整裝出動，駕駛著火力與機動性俱佳的M109突擊艇，前往河道或近岸為布雷艇戒護。

海軍陸戰隊過往專門執行兩棲作戰任務，如今隨著作戰型態的改變，這些精英部隊秉持「海軍整合」概念，開始進行轉型，內容大致可分為海、陸兩大「戒護兵力」。陸上戒護由一年義務役士官兵組成「戒護營」，協助護衛機動飛彈車；而在海上部分則由兩棲偵搜大隊成海上兵力，使用M109突擊艇進行艦艇警戒。

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海上戒護兵力由於其任務的專業性及複雜性，因此由陸戰隊的三棲精英「兩棲偵搜大隊」組成。（記者劉宇捷攝）

海上戒護兵力由於其任務的專業性及複雜性，因此由陸戰隊的三棲精英「兩棲偵搜大隊」組成，隊員們不只要會各項武器操作，還要分工駕駛小艇、使用雷達與熟悉顛簸水面的射擊技巧，方能勝任戒護任務。

執行海上戒護的特戰人員在接獲緊急戒護命令後，會迅速著裝、集合完成任務提示，接著依序領取彈藥裝備，一邊快速跑向突擊艇，一邊將裝備歸定位至身上，而後成員依序依分工跳至突擊艇上的崗位，發動、解纜、出擊！一切都是這麼的緊湊；軍方指出，整個出擊流程須在10分鐘之內完成。

執行海上戒護的特戰人員在接獲緊急戒護命令後，會迅速著裝、集合完成任務提示，接著依序領取彈藥裝備，一邊快速跑向突擊艇，一邊將裝備歸定位至身上。（記者劉宇捷攝）

戒護成員依序依分工跳至突擊艇上的崗位，發動、解纜、出擊！整個流程須在10分鐘之內完成，一切都是這麼的緊湊。（記者劉宇捷攝）

戒護兵力依作戰景況類型，而選用火力與機動性俱佳的M109突擊艇。其規劃的作戰環境為快速布雷艇會出沒的河口、港口或是近岸水域，該環境面臨來自岸上或空中的輕兵力威脅大於大型艦艇，因此使用M109上的50機槍、40榴彈機槍，以及單兵武器來應對較為合適，同時還可搭配M109上的小型雷達與熱顯像儀，協助官兵進行夜間或視距外作戰。

規劃的戒護作戰環境為快速布雷艇會出沒的河口、港口或是近岸水域，因此使用M109上的50機槍、40榴彈機槍，以及單兵武器來應對較為合適，並可搭配M109上的小型雷達與熱顯像儀。（記者劉宇捷攝）

防護力方面，M109突擊艇雖為氣囊膠艇，但採用了台灣製造商罡旻的專利「三層式浮管」設計，由外耐磨層、膠棉中緩衝層、內氣囊層組成，確保浮管不受外力碰撞、穿刺破壞，即便遭7.62厘米口徑的輕武器子彈射穿，仍可維持浮力。

現階段，海上戒護兵力以支援海軍快速布雷艇為主，至於是否有其他艦艇規劃的可能性，軍方表示，戒護只是兩棲偵搜大隊的其中一項任務，對於後續相關新興兵力的運用，海軍陸戰隊將秉持「海軍整合」的概念，依濱海作戰指揮部日後的建軍規劃，再進行彈性調整。

未來是否有其他艦艇規劃的可能性？軍方表示，將秉持「海軍整合」的概念，依濱海作戰指揮部日後的建軍規劃，再進行彈性調整。圖為戒護示意圖，M109突擊艇航經海軍獵雷艦。（記者劉宇捷攝）

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