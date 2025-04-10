賴總統點將》新任總統警衛室主任出爐 陸軍裝甲兵科少將陳宏詩升任

軍方人士今天指出，總統府副侍衛長一職已核定由陸軍司令部後勤處長陳宏詩少將接任，副侍衛長的另一個身份則是總統警衛室主任。（圖：取自青年日報）

〔記者羅添斌／台北報導〕原任總統府副侍衛長林鶴欽在四月一日調升為國安局特勤中心專任副指揮官，軍方人士今天指出，副侍衛長一職已核定由陸軍司令部後勤處長陳宏詩少將接任，由於副侍衛長的另一個身份是總統警衛室主任，代表陳宏詩要負責督導總統官邸警衛安全丶總統外出視導的內衛丶外衛重任。

依據總統府組織法規定，總統府軍職人員置中將侍衛長一人；副侍衛長一人，警衛主任三人，均為少將，上校組長四人。按照總統府及侍衛室內部分工規定，若總統無特殊人選指派的話，副侍衛長就是兼任總統警衛室主任，並且要督導警衛室的內衛丶外衛任務。至於組織法規定的警衛主任三人，一般而言，指的就是內衛主任丶外衛主任及副總統警衛室主任。

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軍方人士今天指出，原任總統府副侍衛長林鶴欽在四月一日調升為國安局特勤中心專任副指揮官，軍方提報多位副侍衛長人選由總統圈定，並決定由曾任裝甲旅旅長丶現任陸軍司令部後勤處長的陳宏詩少將接任。

陳宏詩少將為陸官81年班（裝甲兵科），裝甲兵學校正規班88年班、政戰學院政治研究所碩士91年班、陸院95年班、戰院99年班畢業，曾任陸軍官校學指部指揮官丶裝甲586旅旅長（晉升少將）丶陸軍10軍團參謀長丶陸軍司令部後勤處長等職。

陳宏詩（右二）在擔任陸軍裝甲第586旅旅長任內，陪同台中市榮服處長關永忠（左一）為百歲榮民劉懷良慶生，讓人瑞相當開心。（圖：台中市榮服處提供）

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