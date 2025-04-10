M60A3戰車加裝「環景雷達警示系統」 9月航太國防展公開亮相

軍方現役的雲豹系列甲車，車內裝設有環景雷達警示系統，但車齡老舊的M60A3戰車並未同步裝設。（資料照）

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〔記者羅添斌／台北報導〕國軍現正為M60A3 TTS戰車進行性能提升的研製工作，2輛執行研製的M60A3 TTS戰車樣車，預計在今年9月的台北航太暨國防展中公開亮相。據了解，性能提升項目除了裝設新型戰車射、砲控及觀瞄系統，換裝新生產的105公厘砲管之外，還將裝設戰車專屬「環景雷達警示系統」及夜間輔助熱顯像儀等多項裝備，提供較佳戰車週環境觀察力，讓駕駛無視野死角。



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陸軍現役M60A3戰車引擎、觀瞄射控與週邊配備使用已超過30年，其戰鬥力難與共軍現代化主力戰車抗衡；基於提高戰場生存力和增加火力為優先前提下，國軍委託中科院等單位針對 460 輛M60A3戰車進行性能提升，希望在最佳成本效益下，提升戰鬥力、安全防護力與裝備妥善率，守衛國土安全。

國軍現正為M60A3 TTS戰車進行性能提升的研製工作，2輛執行研製的M60A3 TTS戰車樣車，預計在今年9月的台北航太暨國防展中公開亮相。圖為M60A3戰車進行實彈射擊。（資料照）

軍方人士今天指出，為了確保M60A3戰車未來能持續發揮戰力，陸軍編列新臺幣72.45億元，向美國採購460具新引擎，更換老舊引擎改善戰車機動力，並委請軍備局生產一批105公厘砲管，更換使用屆壽的砲管，以維持火力；同時委託中科院執行M60A3戰車射、砲控及觀瞄系統委製案，藉由現代化的觀瞄系統看得更遠更準，砲塔旋轉由液壓改為電力，追瞄目標速度更快穩定性更高，縮短接戰反應時間，射擊精準度也獲得大幅提升。

相關人士說，國外的M60A3 戰車升級方案，大多是將105公厘主砲改為120公厘，國軍未更換大口徑主砲，而是維持105公厘，雖無法擊穿共軍主力戰車ZTZ-99A等正面裝甲，但對於其它部位仍有致命的殺傷力，再加上台灣多爲城鎮地形的防衛特性，難有正面對決的場景。此外，今年2月外電報導，美國陸軍已規劃於2025年將M10輕戰車進入部署階段，此款戰車也是採用 105公厘主砲，顯見這門主砲仍有相當的戰鬥力，並未被時代淘汰。

他表示，我國M60A3戰車升級方案除費用較低外，可善用我國105公厘砲彈庫存，若搭配軍備局202廠產製的新款翼穩脫殼穿甲彈，火力仍可獲得提升。在整體考量國家財力下，維持105公厘主砲或許是一個成本效益最佳方案。

軍方現役的雲豹系列甲車，車內裝設有環景雷達警示系統，但車齡老舊的M60A3戰車並未同步裝設。為因應共軍機艦擾及對台軍演，陸海空三軍部隊都進行立即備戰操演，就有民眾發現一輛執行立即戰備操演的M60A3 TTS戰車，戰車上裝上了有如一般汽車使用的後照鏡，在馬路上行駛，令國人側目。

據軍方人士表示，此次M60A3戰車性能提升案中，已有規劃環景雷達警示系統及夜間輔助熱顯像儀等多項裝備，可將車外攝影機所觀察影像傳送至駕駛及車長頭盔螢幕，提供較佳車週環境觀察力，讓駕駛無視野死角，未來戰車性能提升案完成部署後，民眾在路上看到戰車加裝後照鏡的情景，將不復存在。

軍方現役的雲豹系列甲車，車內裝設有環景雷達警示系統，M60A3戰車也將裝上戰車專屬「環景雷達警示系統」及夜間輔助熱顯像儀等多項裝備，提供較佳戰車週環境觀察力，讓駕駛無視野死角。圖為軍備局209廠量產丶檢測雲豹甲車時的畫面。（資料照，記者劉宇捷攝）

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