坦承開工兩年竟只完成10％？ 星座級巡防艦今夏先完成功能性設計

負責建造「星座級」艦的芬坎蒂尼集團主管，在現正舉行的海空航太高峰會上坦言，第一艘船的硬體大約只完成了10%，不過功能性設計預計可在春末夏初完成。圖為星座級概述。（圖片來源:GAO）

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〔記者劉宇捷／綜合報導〕美國參照歐洲FREMM設計的「星座級」巡防艦建案，可說是場適得其反的大失敗，最初規劃的85%共通性最後僅有15％是真的相似的設計。負責建造的芬坎蒂尼海事集團主管在現正舉行的海空航太高峰會（Sea-Air-Space 2025）上坦言，第一艘船的硬體大約只完成了10%，不過功能性設計預計可在春末夏初完成。

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據軍聞網站《THE WARZONE》報導，掌管芬坎蒂尼集團（Fincantieri Marine Group）對政府事務的副總裁范德羅夫（Mark Vandroff），在本周舉行的2025海空航太高峰會中坦言，首艦「星座號」（USS Constellation）正在威斯康辛州的馬里內特（Marinette）建造中，進度約為10%。他指出，集團正在與海軍一起收斂設計，預計功能性設計能在今年晚春至初夏完成。

而後續可能還需數週甚至數月，才能最終敲定並獲得海軍批准；芬坎蒂尼預估，一旦獲得足夠成熟的設計圖，將可加快進度、投入連續生產。范德羅夫也補充，集團已升級馬里內特廠區的設施，理論上每年可為美國海軍建造2艘巡防艦；不過與美國其他造船廠一樣，下一個面臨的最大挑戰是缺工，技術工人短缺是美國造船業普遍面臨的問題。

芬坎蒂尼正在與海軍一起收斂設計，一旦獲得足夠成熟的設計圖，將可加快進度。不過與美國其他造船廠一樣，下一個面臨的最大挑戰是缺工。圖非攝於本次展覽。（圖片取自USNI News）

星座級起源FFG（X）巡防艦競標案，初衷是選用已有實體的設計來降低風險，但美方在設計修改上的幅度已遠超初始設定，不但艦身被延長、艦體甲板上層建築也有很大的變化，這導致原本透過「小改設計、快速建造」的策略適得其反，「成熟設計」的優勢蕩然無存。

報導指出，最終星座級基於FREMM巡防艦的共同點僅有15%，而不是原訂計劃中的85%，這也使得該艦的預算，目前預估已超支4億美元（約132億新台幣）。

星座級初衷是選用已有的設計來降低風險，但美方在設計修改上的幅度已遠超初始設定，不但艦身被延長、艦體甲板上層建築也有很大的變化，最終導致適得其反。（圖片取自@BARSERGA的X帳號）

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