福特級航艦關鍵系統與供應鏈亮紅燈...2、3號艦延至2029年交付

美國最新銳的「福特級」航空母艦也遭受系統整合及供貨問題所困，2名美國海軍官員8日在國會證實稱，海軍第二艘和第三艘「福特級」（Ford-class）航空母艦要到2029年才能交付。（圖片擷取自DVIDS）

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〔記者劉宇捷／綜合報導〕美國海軍的造船業問題已在越來越多方面浮現，就連最新銳的「福特級」航空母艦也遭殃。第二、三艘後續艦面臨了核心系統整合及關鍵零組件的供貨問題，美國海軍高層近日在國會中證實了這個狀況，並表示二號艦「甘迺迪號」及三號艦「企業號」的交艦將延後至2029年。

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據軍聞網站《19Fortyfive》今（11）日報導，2名美國海軍官員8日在國會證實稱，海軍第二艘和第三艘「福特級」（Ford-class）航空母艦要到2029年才能交付。這兩艘分別是「約翰·甘迺迪號」（USS John F. Kennedy, CVN-79）及「企業號」（USS Enterprise, CVN-80），兩艦原本預計分別於2024與2028年完工。

報導進一步指出，兩艦目前皆面臨「供應鏈斷鏈」與「核心系統整合障礙」，其中用於從甲板下方運送彈藥的升降機，與飛機彈射、回收系統出現「重大技術挑戰」，成為延宕主因之一。這突顯美國造艦體系深層的問題，亦加劇了全球海軍競爭下的戰略風險。

美國五角大廈海軍採購主管戈廷（Nick Guertin）指出，延宕與供應鏈「長期受到COVID疫情餘波與產業投資意願低迷所影響」；關鍵系統零組件持續短缺，連帶影響包括正在延壽升級的「艾森豪號」（USS Eisenhower, CVN-69）航艦等的建造進度。疫情衝擊後，美國造艦產業至今未恢復穩定。

除了供應鏈問題外，美國造船廠還面臨勞動力短缺的問題。業界分析，造船業難以長期留住員工，招募和培訓新人員需要投入大量時間和資源，因此為技術工人提供具有競爭力的薪資報酬、良好的員工福利和高品質的生活至關重要。

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