國軍後備志願射擊3.0開跑 T91步槍、射擊九洞板回歸

訓員手持T91步槍，運用射擊障礙板實施立姿應用射擊，這也是後備志願射擊時隔一年後，重新加入實戰化射擊訓練。（取自青年日報）

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國軍後備志願射擊3.0來了！ 陸軍、海陸新訓旅加入擴辦至30梯次

〔記者陳治程／綜合報導〕國軍過去兩年試辦皆獲得好評的後備軍人志願射擊，今（2025）年度以30場次規模加大續辦，而首場志願射擊日前在陸軍步兵137旅順利落幕，計有16位三軍後備弟兄共襄盛舉，陸續完成3輪、48發子彈的練習；值得一提的是，該訓練首年採用的T91步槍、九洞板正式回歸，讓有志者也能接受到實戰化的打靶訓練。

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今年度首梯「後備軍人志願參加步槍射擊訓練」昨（16）日在台南的陸軍步兵137旅率先登場，並有苗栗縣後備旅主辦的場次同步進行；而參與137旅志願射擊訓練的16位後備軍人，在該旅大內營區報到，換裝T91步槍、新式防護頭盔及背心後，便轉往新中靶場展開訓練。這16位訓員中，不只陸軍、也有自海軍陸戰隊退伍的弟兄，一同拿起T91步槍重溫射擊技巧。

參加137旅後備志願射擊的訓員，在現場教官、助教指導下，以箱上瞄準方式進行射擊預習。（取自青年日報）訓員自發換上迷彩服，手持T91步槍在射擊障礙板前進行臥姿射擊訓練。（取自青年日報）

這批訓員在站上射擊線前，先是由137旅教官、助教以「箱上瞄準」方式，還有俗稱「九洞板」的射擊障礙板指導射擊預習，複習槍枝瞄準和射擊姿勢，並在知悉靶場安全規定後，才正式展開射擊訓練。另外，訓員本次槍枝並未安裝集彈殼器。

訓員射擊後前往清槍線由助教實施清槍，並就地協助訓員槍枝校準。（取自青年日報）

該梯訓員共射擊48發子彈、和去（2024）年相同。射擊流路部分，除了3個彈匣9發的「歸零射擊」，次輪訓練改為3個彈匣9發的障礙板立、跪、臥姿應用射擊，再接續3個彈匣30發的臥射「鑑定射擊」；並在現場人員協助下，以槍枝表尺調整逐次校準，以達精準射擊的「人槍合一」目標。

國軍辦理後備志願射擊邁入第三年，相較前兩年辦理情形，不只陸軍、海軍陸戰隊共12支新訓旅加入協辦，聯手縣市後備旅辦理30梯次，整體規模較去年提升逾6成，但未納入外島梯次。凡是退伍未滿12年列管中、且未參加教召的後備軍人均可參加，惟志願役女性官兵需簽署志願服後備役列管同意書後，方得參加後備志願射擊訓練。

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