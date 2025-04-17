獨家》陸軍擬採購30架「攻擊型」黑鷹直升機 強化武器射擊載台能量

美國洛克希德．馬丁旗下塞考斯基公司打造的武裝版「黑鷹」直升機。塞考斯基去年公布該型機在美實彈射擊畫面，可見機載地獄火、2.75吋火箭彈和加特林機槍齊發，展現罕見的近空精準打擊能力。（圖：洛克希德．馬丁官網）

〔記者羅添斌／台北報導〕賴清德總統在四月六日表示，國防部已提出對美軍事採購清單，據指出，陸海空軍已分別向國防部提交各項軍事採購計畫及預估金額，由國防部統合後與美方進行洽談中。消息人士今天指出，為強化陸航部隊的打擊戰力，以及增加地獄火飛彈丶火箭空射載台的數量，陸軍規劃向美採購30架「攻擊型黑鷹直升機」，同時將現役「通用型黑鷹直升機」也進行改裝，使其具有發射地獄火飛彈丶火箭丶機砲等武器等功能。

消息人士表示，陸軍的地獄火飛彈數量相當多，但能掛載地獄火飛彈的載台卻僅有阿帕契丶眼鏡蛇等兩款攻擊直升機，以及OH-58D戰搜直升機，反而是數量較多的黑鷹直升機並未有掛載可發射飛彈丶火箭武器的掛架及系統，一旦在台海作戰狀況時，攻擊直升機會因面臨戰損，導致可發射飛彈丶火箭的空中載台數量減少，因此有必要進行因應規劃。

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我國先前向美採購60架「黑鷹」直升機，2架失事，尚有58架服役中，其中陸軍配有30架、空軍14架、內政部空勤總隊14架，其中，陸軍空軍的黑鷹直升機，均為UH-60M的通用機型，機上僅在兩側可配有重型機槍，此外並無武器系統，至於空勤總隊使用的黑鷹直升機，則是直接在美國加裝夜間偵蒐等設備後才運交回台灣。

消息人士今天指出，為增加地獄火飛彈丶火箭空射載台的數量，陸軍規劃向美採購30架「攻擊型黑鷹直升機」，同時將現役「通用型黑鷹直升機」也進行改裝，使其具有發射地獄火飛彈丶火箭丶機砲等武器等功能，使其強化陸航部隊的打擊戰力。

攻擊型黑鷹直升機發射AGM-114「地獄火」反裝甲飛彈。（圖：取自塞考斯基公司網站）

生產黑鷹直升機的塞考斯基公司，在2019年開始便開始研製加掛各式武器系統的「攻擊型黑鷹直升機」，去年9月更是公布一段「攻擊型黑鷹直升機」實彈射擊畫面，影片中是一架「攻擊型黑鷹直升機」在亞利桑那州接受飛行測試，兩側加裝掛架、整合夜戰頭盔，並實彈測試各型武器，為武裝版「黑鷹」（Armed Black Hawk）。

根據當時官方釋出影像顯示，直升機的機首裝有一組光學／紅外線（EO/IR）偵搜鏡頭，可與飛行員配備的整合夜視戰術頭盔聯動，進而追蹤、鎖定目標；機載武器方面，該機武器掛架具有4個硬掛點，可裝備AGM-114「地獄火」反裝甲飛彈、2.75吋火箭彈、GAU-19加特林重機槍、以及M134迷你砲機槍等裝備，若兩側機艙門也加裝機槍，一架黑鷹直升機至多可同時攜掛6組武器升空，火力相當強悍。

陸軍航特部的黑鷹直升機屬通用型，除了可在機艙兩側加裝重型機槍之外，並無其他武 器裝備。圖為陸軍空訓中心進行傘訓時，首度出動UH-60M「黑鷹」直升機施訓，旨在強化官兵多機型跳傘和水域滲透的能力，以提升部隊作戰的靈活性。（軍聞社官方X帳號）

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