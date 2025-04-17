採購30架攻擊型黑鷹直升機 退將：可補齊北中南3個作戰隊陣容

2023年7月漢光演習期間，黑鷹直升機擔任假想敵，每架運載6名特種兵部隊降落桃園國際機場，特種兵隨機下機就戰鬥位置。（資料照，記者劉信德攝）

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獨家》陸軍擬採購30架「攻擊型」黑鷹直升機 強化武器射擊載台能量

〔記者羅添斌／台北報導〕為強化陸航部隊的打擊戰力，以及增加地獄火飛彈丶火箭空射載台的數量，陸軍規劃向美採購30架「攻擊型黑鷹直升機」，同時將現役30架「通用型黑鷹直升機」也進行改裝，強化整體作戰能量。退役將領今天指出，陸軍再買30架黑鷹直升機，可補齊北中南三個作戰隊（目前南部沒有黑鷹），每個作戰隊有10架陽春黑鷹與10架重武裝黑鷹（攻擊型黑鷹直升機），至於空勤總隊使用的黑鷹直升機，因其單位性質與空軍救護隊接近，作戰時直接納入其序列，這樣比較合理可行。

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我國先前向美採購60架「黑鷹」直升機，2架失事，尚有58架服役中，其中陸軍配有30架、空軍14架、內政部空勤總隊14架，其中，陸軍空軍的黑鷹直升機，均為UH-60M的通用機型，機上僅在兩側可配有重型機槍，此外並無武器系統，至於空勤總隊使用的黑鷹直升機，則是直接在美國加裝夜間偵蒐等設備後才運交回台灣。

陸軍規劃向美採購30架「攻擊型黑鷹直升機」，同時將現役30架「通用型黑鷹直升機」也進行改裝，強化整體作戰能量。退役將領今天指出，此舉可補齊北中南三個作戰隊（目前南部沒有黑鷹），每個作戰隊有10架陽春黑鷹與10架重武裝黑鷹（攻擊型黑鷹直升機）。攻擊型黑鷹直升機發射AGM-114「地獄火」反裝甲飛彈。（圖：取自塞考斯基公司網站）

退役將領指出，表面上，根據陸航跟空軍、空勤總隊的協定，戰時所屬的黑鷹、海豚直升機，「依令」都要回歸納入陸航的戰鬥序列，但理性的評估，陸航永遠都等不到這個命令，而且兩者的條件是不同的，其中，空勤總隊的飛機，是連人帶機，一起納入陸航，但其中黑鷹裡外都已經改裝了，外型、塗裝、儀表、無線電也都不同，無法直接與陸航現有黑鷹，並肩執行任務，而且空勤總隊飛行員，大部分都已達後備軍人除役年齡，戰時不可能接受動員。

他說，空軍救護隊的黑鷹，又是不同的狀況，理論上飛機沒有太大差異，但陸空協定中，空軍只把飛機還回來，人員仍留在空軍，為了這一條協定，陸航的黑鷹機隊保留了45架的人員編制，但只有30架飛機，換言之，陸航黑鷹是被多人過度的操，亟需補充缺額的飛機。

退將認為，戰時為何不太可能會有空軍黑鷹回歸陸航的命令呢？因為，空軍始終就沒有納案採購新機，擺明就是要賴帳，而打起仗來，空軍各型戰機，必然會有戰損，飛行員跳傘逃生、迫降、搜救的機率，豈止平時的數倍以上？空軍飛機還若回陸航，那還要不要執行任務？根本不合理。

他指出，最佳的策略就是，陸軍再買30架，補齊北中南三個作戰隊（目前南部沒有黑鷹），每個作戰隊有10架黑鷹（以通用型黑鷹直升機加裝武器系統）與10架重武裝黑鷹（攻擊型黑鷹直升機），至於空勤總隊部隊，因單位性質與空軍救護隊接近，直接納入其序列，這樣比較合理可行。

黑鷹直升機射擊至多19聯裝的2.75吋「海神」火箭彈。（塞考斯基公司網站）

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