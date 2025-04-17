沱江級舷號628艦新出廠 月底同步開造海軍快速布雷艇後續艇

海軍沱江級巡邏艦第二批後續艦現正趕工中，而繼日前首艦靠港並進一步艤裝後，該批二號艦（右）也從廠區內緩緩現身。（李忠衛授權提供）

首次上稿：04-17 15:16

更新時間：04-17 15:53（內文用字微調）

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「沱江艦」第二批次首艦持續進化 已裝上艦砲、搜索雷達

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〔記者陳治程／台北報導〕我國海軍的高效能艦艇量產中，其中，代表性的「沱江級」巡邏艦繼去（2024）年首批6艘交軍服役後，第二批5艘後續艦也正加緊出廠，強化近海作戰量能；有軍事迷近期拍攝到宜蘭蘇澳的龍德造船廠，又有一艘全新的沱江級艦現身，是該批艦的二號艦。相較該批首艦出廠時的風雨飄搖，這艘最新艦出廠時天氣平穩，施工鷹架也少了一些。

長期關注此事的李姓軍事迷，今（17）日分享龍德造船廠最新一艘沱江級艦的出廠影像；從照片可見，這艘最新出廠的沱江級第二批二號後續艦（弦號628）僅安裝76快砲，艤裝不若一旁已搭載「海蜂眼」雷達、STIR射控雷達、方陣快砲等次系統的另艘同級艦，艦身雖無舷號可判讀，但不排除是先前出廠的第二批首艦（PGG-627）。

海軍12艘「沱江級」巡邏艦，除原型艦（PGG-618）外，後續艦分以6艘、5艘兩批次建造，而量產中的後續艦即屬第二批次。上述三批沱江艦依下水時程先後，火力配置也各異，原型艦在封印反潛武器後，主打雄二、雄三飛彈的反艦能力；首批後續艦則著重8枚雄二飛彈並新增16枚海劍二防空飛彈；次批後續艦則改裝8枚雄三，強化反艦能力。

去（2024）年國軍春節加強戰備操演期間，演練水雷施放的海軍陸戰隊快速布雷艇。（本報資料照，記者塗建榮攝）

值得一提的是，國防部昨（16）日才公告龍德造船以新台幣15億4800萬元經費，拿下6艘快速布雷艇後續艇建案，並將於本（4）月底起履約至明（2026）年底，全案將提前完成。儘管龍德的廠房將繼續有船可造，但也意味剩餘5艘沱江級艦準時交軍，是勢在必行的工作。

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