「獵豹」105公厘輪型戰車傳告終？ 陸軍表態了：續依任務節點測評

代號「獵豹專案」的105公厘輪型戰車研製案波折不斷，陸軍司令部今天表態，軍備局刻依陸軍需求規格，實施D3樣車研改，賡續依任務節點，完成作戰測評。圖為軍備局去年6月對外展示105公厘輪型戰車D2樣車研製成果。 （資料照，記者王藝菘攝）

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國防立委考察彈藥生產 軍方加提「105公厘輪型戰車」簡報

〔記者羅添斌／台北報導〕代號「獵豹專案」的105公厘輪型戰車研製案，第3輛原型樣車（D3）預於今年6月底前完成全車系統組裝，但軍方內部始終有不看好的聲浪，甚至傳出「105公厘輪型戰車火力不足，研發案遭陸軍打回票告終」的消息，陸軍司令部今天表態指出，軍備局刻依陸軍需求規格，實施D3樣車研改，賡續依任務節點，完成作戰測評。

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陸軍司令部還表示，外傳陸軍以「獵豹專案」戰車砲火力不足為由，否決本科研案，與事實不符。

陸軍今天的2點表態，也緩解外界對105公厘輪型戰車研製的疑慮，但重點是必須按照先前規劃的任務節點，持續進行作戰測評，一切要依作戰測評為結果。

國防部軍備局產製105公厘輪型戰車展示。（資料照，記者王藝菘攝）

105公厘輪型戰車研製計畫，總經費為7億7884萬元，由軍備局生產製造中心第202廠及209廠研製，D2原型樣車在去年公開性能展示時，車輛最高時速達每小時100公里以上，砲塔系統具雙軸伺服穩定，可行進間射擊，在2000公尺距離可貫穿500公厘鋼板；觀測系統具全天候作戰能力，能在2000公尺外辨識車輛，1200公尺外辨認人員。

105公厘輪型戰車採用的是105公厘戰車砲，砲塔上方裝設1門12.7公厘遙控機槍塔，主砲旁則設有一門7.62公厘同軸機槍，可壓制步兵等缺乏裝甲保護的敵方目標；砲塔後段則有煙幕彈發射器及雷射預警系統，可望提升輪型戰車戰場生存能力。此外，砲塔四周有雷射預警系統，當被鎖定時，可直接要求最近的橫式6管煙幕彈發射煙幕以脫離戰場，全車皆有複合裝甲，正面可抗30公厘穿甲彈，側面可抗12.7公厘鋼芯彈，車體周遭裝設8個觀遠景，操作手在車內即可掌握車外狀況，並具獨立觀瞄系統。

但因車輛高度過高，引發各界質疑，軍備局當時說，預計今年可完成D3樣車的產製及驗證，會將車高從D2樣車的3.3公尺降至3公尺以下。

對於105公厘戰車砲，是否不符陸軍的火力要求，還傳出軍方內部有一種說法，指稱陸軍評估輪型戰車其作戰效益，其105公厘戰車砲火力無法滿足作戰需求，還稱陸軍已明確向軍備局表達，若輪型戰車戰車砲火力不提升到120公厘口徑，陸軍無法接受這款輪型戰車，也代表獵豹專案的D3樣車以及研發案計劃就此「告終」。

不過，陸軍司令部今天明確表態，指105公厘輪型戰車還在依節點進行作戰測評，目前並沒有所謂的「告終」。

105公厘輪型戰車實車性能展示演練。（資料照，記者王藝菘攝）

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