國防立委考察彈藥生產 軍方加提「105公厘輪型戰車」簡報

國防立委考察軍備局202廠，了解國軍40公厘以上口徑彈藥研製現況。（圖：軍聞社提供）

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「獵豹」105公厘輪型戰車傳告終？ 陸軍表態了：續依任務節點測評

〔記者羅添斌／台北報導〕為了解國軍40公厘以上口徑彈藥研製現況，立法院外交及國防委員會17日考察軍備局生產製造中心第202廠，了解該廠近年重要研製目標，同時考察彈藥生產線實況。軍備局也針對該廠去年與中科院、209廠共同研製的「105公厘輪型戰車」，向立委進行諸元、性能解說。

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代號「獵豹專案」的105公厘輪型戰車研製案，第3輛原型樣車（D3）預於今年6月底前完成全車系統組裝，但軍方內部始終有不看好的聲浪，甚至傳出「105公厘輪型戰車火力不足，研發案遭陸軍打回票告終」的消息，陸軍司令部今天表態指出，軍備局刻依陸軍需求規格，實施D3樣車研改，賡續依任務節點，完成作戰測評。

國防立委考察軍備局202廠，軍備局也針對各式戰甲車的研製狀況，向立委提出簡報。（圖：軍聞社提供）

立法院外交及國防委員會17日由召集委員沈伯洋與立委陳俊宇出席，在國防部常務次長楊基榮中將、軍備局局長林文祥中將等人陪同下，前往光華營區考察202廠。

國防立委考察團抵達後，首先聽取簡報、參觀陳展館，了解單位現況、近年重要研製任務，說明官也對該廠去年與中科院、209廠共同研製的「105公厘輪型戰車」，進行諸元、性能解說。隨後前往彈體所與裝藥所，實地觀摩彈藥產製流程，並對202廠的自動化管理、研製能量留下深刻印象。

根據軍媒報導指出，立委沈伯洋表示，從考察中可了解202廠在彈藥產製的努力，不管是現場各項風險管控，或採用機械手臂的自動化產線，以增加彈藥產能等，都展現高專業水準。同時也期許該廠持續精進效能，鞏固國軍部隊戰備存量，並維持訓練所需，維護國家整體安全。

沈伯洋指出，彈藥生產能力關乎戰時整體戰力的維持，在提升戰備、維護國安前提下，未來委員會也會給予國軍各項支持，持續強化戰訓工作，並提升國防產業鏈韌性。

代號「獵豹專案」的105公厘輪型戰車研製案波折不斷，陸軍司令部今天表態，軍備局刻依陸軍需求規格，實施D3樣車研改，賡續依任務節點，完成作戰測評。圖為軍備局去年6月對外展示105公厘輪型戰車D2樣車研製成果。 （資料照，記者王藝菘攝）

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