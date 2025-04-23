愛三增程型飛彈今年起到貨 空軍防空部將成立第四個愛國者營

我國現役愛國者三型防空飛彈系統。（資料照）

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「愛國者」防空戰力最大化 新一代指管、雷達陸續納各國採購清單

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部肆應中國空中威脅，正向美國採購數百枚愛國者三型增程型（MSE）飛彈，預計今年、明年分批交付。據了解，主掌防空飛彈的空軍防空暨飛彈指揮部，正就成立第四個愛國者營進行先期工作，同時也規劃為新獲3套「先進地對空飛彈系統」（NASAMS）成立一個營級單位，厚實整體防空戰力。

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國防部因應中國彈道飛彈威脅，在向美國採購愛國者三型飛彈之後，運用同案結餘款增購數百枚愛三增程型飛彈（MSE），雖然確切數量不明，但這些新飛彈預估將於今年、明年陸續抵台，且可能部署於花、東地區，強化東台灣空防實力。

部署在日本的愛國者三型增程型防空飛彈。（路透社檔案照）據了解，操作各式防空飛彈、火砲的空軍防空暨飛彈指揮部，現有三個愛國者飛彈營，為因應愛三增程型飛彈的接裝工作，正進行第四個愛國者營的組建工作，未來也將隨著新裝備的籌獲進度，適切調整部隊編制。

愛三增程型飛彈的射高優於愛三飛彈，比起後者的24公里，一舉提升至45至60公里左右，可在更高空層攔截落下階段的彈道飛彈，或者巡弋飛彈、先進戰機等高價值目標。由於愛三增程型飛彈的體積較大，一輛發射車僅能裝載12枚，比一輛車裝載16枚愛三飛彈略少。

西班牙陸軍操作的NASAMS系統。（路透社檔案照）另外，美國售我3套「先進地對空飛彈系統」（NASAMS），首套系統預計最快於今年底左右抵台，根據軍方規劃，這型射程超過40公里的中程防空飛彈系統，同樣由空軍防空部負責接裝、操作，並將為此成立一個營級單位。



空軍防空部除了操作上述武器，包括國產「天弓三型」防空飛彈，代號「強弓」的增程型彈種，以及透過海空戰力提升計畫採購特別預算案新獲「劍翔」反輻射無人機、「雄昇」巡弋飛彈等，都是由其操作，預料部隊編制還有擴充空間。

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