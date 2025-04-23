「愛國者」防空戰力最大化 新一代指管、雷達陸續納各國採購清單

美國陸軍去（2024）年接收首套「整合式戰鬥指管系統」（IBCS）。（美軍DVIDS網站）

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愛三增程型飛彈今年起到貨 空軍防空部將成立第四個愛國者營

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍今年起將獲得數百枚愛國者三型增程型飛彈，空軍防空部也將增編第四個愛國者營，值得注意的是，其他國家採購新型飛彈時，也探詢更新指管、雷達系統的潛力。例如，美國、波蘭、南韓陸續採購「整合式戰鬥指管系統」（IBCS），可將不同飛彈納入同一個指揮體系，美國陸軍也將更先進的雷達LTAMDS進行小批量生產，替愛國者飛彈系統換一雙「眼睛」。

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我國現役愛國者飛彈以戰術控制中心（ECS）、以及AN/MPQ-53/65相位陣列雷達，扮演飛彈系統的大腦與眼睛，但隨著防空戰力不斷推陳出新，各國亦尋求更新上述裝備。

美軍「整合式戰鬥指管系統」（IBCS）示意圖。（取自諾斯洛普．格魯曼官方Linkedin）例如，美國陸軍去年獲得「整合式戰鬥指管系統」（IBCS）後，波蘭也在去年底先獲得整合IBCS的愛國者飛彈系統後，今年宣布投入近9億美元（約新台幣292億元）採購IBCS，南韓則將於今年底前獲得首套系統。

IBCS除了可當愛國者飛彈的「大腦」，還可整合其他精準彈藥，包括美軍薩德（THAAD）防空系統、我國「海馬斯」（HIMARS）多管火箭系統、最快今年底獲得的「國家先進防空飛彈系統」（NASAMS），甚至是E-2D預警機等空中儎台，都可以整合於這套系統內，形成更高效率的防空與反制作戰體系。

美國陸軍已批准LTAMDS（下世代低軌威脅防禦雷達）進行小批次量產。（取自RTX官網）此外，美國陸軍已批准LTAMDS（下世代低軌威脅防禦雷達）進行小批次量產，該雷達提供360度全向防護，能與IBCS協同運作，未來可望取代現有愛國者系統雷達，提升偵測精準度與攔截效率，並可彈性部署於多元戰場環境。根據美軍規劃，若計畫順利，這套系統預計2026財年第四季進行初始作戰測評，2028年進行量產。

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