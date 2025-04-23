菲國防長證實 第二套印度製「布拉莫斯」反艦飛彈運送中

圖為一艘印度海軍驅逐艦，2023年在孟加拉灣發射「布拉莫斯」反艦飛彈。（印度海軍官方X帳號）

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〔記者陳治程／綜合報導〕近期外傳菲律賓向印度採購的第二套「布拉莫斯」（BrahMos）反艦飛彈已交付該國，時值美、菲肩並肩軍演進行之際，將進一步強化該國制海戰力，但相關進度並未獲官方證實；對此，菲律賓國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro Jr.）今（23）日確認，該系統目前已在運送途中，但未透露運送方式，部署地點，僅強調相關設施已就緒。

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《菲律賓新聞通訊社》（PNA）報導指出，特奧多羅今日稍早於臨時記者會上證實，第二套布拉莫斯超音速反艦飛彈系統現正運送中，即將抵達菲律賓；他進一步強調，該套系統部署地的相關設施已準備就緒，但對於運送方式及未來部署地點，他並未多做說明。菲律賓共計將接收三套同型系統，而首套已於去（2024）年此時正式接收。

菲律賓國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro Jr.）今日突襲證實，該國向印度採購的第二套布拉莫斯反艦飛彈系統已在運送途中。（歐新社資料照）

「布拉莫斯」超音速巡弋飛彈為源於俄製P-800「縞瑪瑙」（Oniks）反艦飛彈的改良型，於2007年起服役。該型彈射程近300公里、極速將近3馬赫，且可在高達1萬5千公尺（約4萬9212英呎）高空推進，抑或在10公尺高度掠海飛行，且具備陸、空、海、潛射的多域部署能力，擁有高度的戰術彈性和打擊效能。

報導指出，布拉莫斯反艦飛彈系統可望補強菲律賓過去相對不足的制海作戰、反介入／區域拒止（A2/AD）能力，並加強濱海及島嶼的防禦能量。

車載型的布拉莫斯反艦飛彈。（歐新社資料照）

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