獨家》「海鵠1號」現蹤蘇澳外海 幫「快奇」無人艇練抗干擾

中科院「快奇」無人艇22日與「海鵠1號」海上測試船一同在蘇澳外海測試，引發外界好奇。（李忠衛授權提供）

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神秘「長形海域」揭曉：竟是快奇無人艇+圓球雷達科研船電子試驗

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中科院22日於蘇澳外海測試「快奇」無人艇，同時也派出裝設碩大圓球偵測裝置的「海鵠1號」一同出海，引發外界好奇。知情人士今（24）日透露，會安排「海鵠1號」出海的原因，是因為這艘船可營造海上複雜電磁環境與各類干擾源，藉此驗證「快奇」無人艇的抗干擾能力。

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中科院日前公告在蘇澳外海執行一項測試，其管制範圍自宜蘭海岸向外海延伸成一個長條型的管制區，與一般的飛彈、火砲試射海域劃設範圍不同。這項神秘測試在22日正式曝光，民眾發現，中科院正在驗證當中的「快奇」攻擊型無人艇，在「海鵠1號」海上測試船的陪同下出海。

由於「海鵠1號」海上測試船安裝一組顯眼的圓球狀偵測裝置，引發民眾高度好奇，並推測這項驗證應與電子裝置有關。不過，相關單位皆低調未多作評述。

軍事迷今年3月在宜蘭蘇澳外海目擊到中科院的「快奇」無人艇（右）出海海試，整個過程中，中科院的「光榮之星」海上測試船（左）也緊跟一旁。（李忠衛授權提供）

知情人士今日揭密，事實上，中科院派出「海鵠一號」協同「快奇」無人艇協同測試，是為了刻意營造海上複雜電磁環境及各類干擾源，藉此測試「快奇」無人艇抗干擾能力。

若「快奇」過這關 證明具備遠距搖導控、自主航行能力

他表示，若「快奇」無人艇通過此次海上複雜電磁環境測試，穩定訊號傳輸，即證明擁有優異的抗干擾能力，未來除能夠遠距離遙導控外，更能具備自主航行性能。

至於中科院劃設測試海域的考量為何？該人士推測，此舉可能是避免周邊船舶受到電磁波干擾，影響航行與通訊，同時確保在長形管制海域內，相關涉及遠距離訊號傳輸的測試工作，以及保障訊號穩定與數據準確。

中科院日前公告，於本月22日在蘇澳外海執行一項測試，其管制範圍自海岸向外延伸成一個長條型的海平面管制區，這與傳統的火砲、飛彈射擊模式略有不同。（圖片擷取自政府部門射擊通報）

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