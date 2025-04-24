美、菲「肩並肩」軍演進行中 日揭露中國山東號航艦滯留菲律賓海

23日上午在菲律賓海被日本防衛省偵獲的中國解放軍山東號航艦，當下還有一艘055型飛彈驅逐艦隨行，並證實有艦載機起降活動。（擷自日本防衛省統合幕僚監部報告）

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共軍海空聯訓挑釁美菲？國軍偵獲中國26機艦持續在我西南方活動

〔記者陳治程／綜合報導〕國防部日前證實，中國解放軍前日上、下午在我國西南海域實施海、空聯訓，而國軍全程運用機、艦及岸置飛彈系統監控動態，無獨有偶，日本防衛省昨日在菲律賓海偵獲山東號航艦及隨行的飛彈驅逐艦；由於美、菲等印太盟邦現正進行「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演，其海上動態和演訓動機也引發外界臆測。

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國防部長顧立雄23日在立法院國防委員會報告間證實，中國解放軍22日上、下午在我國西南域實施海、空聯合演訓，全程由國軍機、艦和岸置系統監控；在顧立雄透露此事後，日本防衛省統合幕僚監部同日傍晚報告則指稱，解放軍航艦「山東號」（舷號17）及隨行的055型飛彈驅逐艦「延安號」（舷號106）在菲律賓海現蹤，並證實有艦載戰機、直升機起降。

中國解放軍055型飛彈驅逐艦「延安號」（舷號106），隸屬南部戰區。（擷自中國《央視軍事》影片）



值得一提的是，這兩艘解放軍主力戰艦所屬的南部戰區，昨日恰巧發布一段有關最新海、空聯訓的內容節錄，內文提到本次演訓以「空中聯合對抗」為背景，除演練敵、我接戰程序，並加入敵電戰干擾情境磨練應處能力；另還加入無人機前探偵察的環節，強化協同作戰體系效能。

與此同時，「肩並肩」多國軍演本周一（21日）起將演訓長達三周，澳、日也在本次演訓加入行列，另有加、德、越南等16國觀察員參與。因此，本次中國是否透過海、空聯訓隔空叫陣美、菲等印太鄰國？值得後續觀察和追蹤。

美菲現正進行肩並肩軍演，同時還有日、澳及十餘個觀察員國家參與，因此，中國本次海、空聯訓不排除有在鄰近地區隔空叫陣的意味。圖為肩並肩軍演日前實施近岸聯合後勤演練。（美菲「肩並肩」軍演官方Facebook）

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