國軍守備旅可打夜戰！ 軍備局已交付萬餘具步機槍、頭戴夜視鏡

圖為金防部去（2024）年漢光40號演習期間實施夜間作戰演練，模擬金門尚義機場遭敵突襲，部隊官兵搭載TS96雙眼單筒夜視鏡，展開關鍵基礎設施防護。（取自青年日報）

〔記者陳治程／台北報導〕國防部近年陸續提升國軍部隊夜間訓練比重，多個單位於去（2024）年度「漢光40號」演習中驗證夜戰成效，軍方也配合後備戰力提升，大量採購夜視鏡等裝備。國防部表示，軍備局已製繳萬餘具守備部隊所需的TS93「步機槍夜視鏡」、TS96「單眼單筒夜視鏡」，強化官兵夜戰能量。

國防部最早在2023年公開預算中，編列新台幣17億5990萬元經費，委由軍備局401廠產製1萬308具夜視鏡，供國軍第一類型守備旅使用，強化部隊戰時夜間情監偵能力。不過，原定當年度解繳完畢的夜視鏡，受到俄烏戰爭影響排擠產能，我國對外採購的光放管遲未到貨，導致全案至去年7月為止僅交付1750具。為此，陸軍後續再斥資新台幣4億餘元，追加採購18公厘光放管等多項零組件，全力管制該案於去年11月底前交付後備部隊。

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國軍守備部隊去年11月已獲得TS93步機槍夜視鏡，以及圖中的TS96單眼單筒頭戴式夜視鏡（左），可遂行夜間作戰訓練。（取自青年日報）

對於守備部隊所需夜視鏡籌獲進度，國防部答覆本報詢問表示，全案由陸軍統籌委託軍備局401廠，產製TS93「步機槍夜視鏡」466具、TS96「單眼單筒夜視鏡」9842具。除了關鍵料件「光放管」向美、法等外國多元管道採購外，其餘部件均由國內廠商自生產，全案後續已於前年10月、11月及去年11月分三批交畢；目前部隊使用情形良好，同時具備派員排除裝備異常的售後服務能量。

國防部資源司人資處處長成家麒少將上（3）月曾指出，今年的一年義務役八周入伍新訓中，將加入無人機、人攜式刺針飛彈和反裝甲火箭彈操作訓練，而在第三階段的進階組合訓練裡，即於快速反應射擊基礎上，加入夜間射擊與25公尺夜視鏡射擊，為役男日後的進階訓練打下基礎。隨著守備部隊夜視裝備全數到位，無論義務役或後備軍人，未來都將可更頻繁地接受夜間訓練。

陸軍十軍團李榮華中將，日前赴新訓旅視導「夜視鏡夜間訓練」實施情形，並聆聽單位幹部簡報說明，了解整體訓練成效。（取自青年日報）

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