要讓國軍夜戰更強 軍備局TS93A、XTS113夜視鏡通過初期測評

國防部軍備局401廠去年10月首度在世貿「台灣創新技術博覽會」擺出的TS93A步槍夜視鏡（左），XTS113頭戴雙眼雙筒夜視鏡；兩款裝備目前皆已通過初期測評，將依軍種需求持續研改，朝量產努力。（記者陳治程攝；本報合成）

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國軍守備旅可打夜戰！ 軍備局已交付萬餘具步機槍、頭戴夜視鏡

〔記者陳治程／台北報導〕外界疾呼國軍加強夜戰能力，考量現役國造夜視鏡與國際同等級裝備性能稍有差距，陸軍和軍備局近年展開TS93A、XTS113新型夜視鏡開發，並於去（2024）10月首度展出。軍方表示，上述裝備現均已通過初期測評，後續將依軍種需求再行精進，期能滿足部隊戰訓運用。

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國防部表示，XTS113夜視鏡為陸軍借鏡俄烏戰爭，所提出的新型裝備籌建案。全案自前（2023）年9月展開，委由軍備局401廠試製新一代「雙眼雙筒」夜視鏡；該案目前已在去（2024）年10月底通過初期作戰測評，符合軍種作戰需求；至於TS93A夜視鏡，則是401廠以現行TS93步機槍夜視鏡改良的輕量化版本，該裝備去（11）月底經研發測試合格，後續將依軍種需求規格持續研改，以利部隊戰訓運用。

具IPX8防水性能的XTS113雙眼雙筒頭戴夜視鏡。國防部回覆，軍備局401廠另同步籌備單眼單筒型號產線，期望能滿足軍種戰訓運用。（記者陳治程攝）

針對陸軍籌建的XTS113夜視鏡，國防部進一步回覆，軍備局現已完成該裝備「單眼單筒」、「雙眼雙筒」構型產線整備，除光放管需由美、法等外國購得，其餘零部件仍將由國內廠商產製、提供，持續落實國防自主，提升軍工產業韌性。

輕量化的TS93A步槍夜視鏡，本體重量較前代少三分之一，續航力則較前代多出三分之一，具全天候作戰性能。該型號也同樣具備IPX8防水性能。（記者陳治程攝）

去年在「台灣創新技術博覽會」國防館內首度亮相的TS93A、XTS113夜視鏡，分別是國軍現役TS93、TS96夜視鏡的升級版。TS93A重1.25公斤、比前代產品輕約三分之一，放大倍率雖維持4倍，但視野更廣，且30小時續航力，也比前代產品多出三分之一； XTS113夜視鏡則採取成像更完整的雙眼雙筒設計、觀測距離300公尺，並可自由掀換左、右眼，提高官兵的裝備操作彈性。

此外，這兩款新型夜視鏡皆導入了IPX8防水性能，可在1公尺深水體中持續運作半小時，這項性能優勢對於海軍陸戰隊、軍種特勤隊等兩棲作戰人員來說，在作戰效益方面可望有相當程度的提升。

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