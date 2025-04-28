外媒估北韓「崔賢級」驅逐艦可打彈道飛彈 但可能一開戰就先沉了

北韓崔賢級驅逐艦26日亮相，其武器配置引發外界關注。（法新社檔案照，朝中社提供）

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狂！全艦塞滿垂發、400天完工 北韓最大飛彈驅逐艦「崔賢號」下水

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕北韓官媒《朝中社》25日表示，北韓最新型5000噸級驅逐艦「崔賢號」正式下水，由於這艘軍艦塞滿了垂直發射系統，外界對其實際戰力表露高度興趣。外國軍聞網站《戰區》分析，該艦可能具備發射彈道飛彈能力，甚至可能攜帶核彈頭，但考量北韓無力建造足夠的同級艦，可能在開戰時就成為敵軍打擊對象，很快就被擊沉。

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《朝中社》25日報導表示，北韓領導人金正恩與其女金主愛當天出席「新型多用途驅逐艦」下水儀式，見證「崔賢號」驅逐艦下水的重要里程碑，該艦預計於明年初交付北韓海軍使用。金正恩宣稱，先發制人的強大攻擊能力，是最「令人信服的戰爭威懾力量」，而且此類攻擊的範圍沒有限制。北韓勞動黨官員稱，他們在400多天內就完成造艦工作。

外國軍聞網站《戰區》（The War Zone）26日發表專文分析，雖尚不清楚「崔賢號」的實際排水量，但外傳為5000噸左右，艦艏有1門疑似127公厘的艦砲，艦艇上層建物則安裝近迫武器系統，有俄羅斯艦艇常見的「鎧甲-ME」系統影子，可能是北韓的仿製品，或者俄國對於北韓協助烏克蘭戰事的補償。

北韓崔賢級驅逐艦雖然有直升機甲板，但沒有機庫，其裝設相當多的垂直發射系統，可能遵照「火力最大化」的造艦思維。（法新社檔案照，朝中社提供）「崔賢號」最引人關注之處，在於艦艏、艦艉布滿了垂直發射系統，外界預估最多可能達82單元。《戰區》專文分析，這些大小不一的垂發系統，總數可能為74單元，大型的垂發系統可能容納彈道飛彈或長程巡弋飛彈，甚至攜帶核彈頭。

這篇分析也以美國二型排水量大於「崔賢號」的水面艦，對照後者的驚人火力。該文指出，美軍一艘「伯克級」神盾驅逐艦共有96單元的垂直發射系統，「星座級」巡防艦則僅32單元。

不過，崔賢號並非沒有缺點，該文分析，雖然崔賢號的艦艉設有直升機甲板，但沒有直升機庫，即以「火力最大化」的思維造艦。且以整體戰力而論，崔賢號就如同北韓其他備受關注的新型武器系統，能力比該國其他現役系統更先進，但北韓不太可能建造足夠數量的同級艦，且考量其可能具備核威懾能力，因此更容易在開戰時遭敵軍優先鎖定擊沉。

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