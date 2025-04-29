【影】搭檔菲國「蜘蛛」防空系統 美陸戰隊MADIS系統印太二度實射

相關報導請見

搭檔NMESIS強化濱海作戰 美陸戰隊MADIS系統投入肩並肩軍演

〔記者陳治程／綜合報導〕美、菲「肩並肩」軍演已邁入第二周，而在日前，菲律賓空軍的「蜘蛛」陸基防空系統，搭檔首登菲國本土的美軍陸戰隊MADIS系統演練協同作戰，以低空、低速旋翼機、無人機為威脅想定，執行偵測目標暨交戰程序的整合演練，順利完成實彈射擊。

《菲律賓國家通訊社》（PNA）昨（28）日報導，由美、菲27日共同實施的「飛彈防禦暨防空（IAMD）體系」演練，是肩並肩軍演的重要一環。這項演練期間以菲國「蜘蛛」（SPYDER）陸基防空系統，搭配美軍陸戰隊的「陸戰隊空防整合系統」（MADIS），演練目標偵測暨交戰（sense and engage）程序的整合演練，進而驗證美、菲聯戰體系效能。

請繼續往下閱讀...

美軍陸戰隊MADIS系統本月27日於菲國三描禮士省一處訓場進行「飛彈防禦暨防空（IAMD）體系」實彈射擊演練。（美軍DVIDS網站）菲律賓空軍的「蜘蛛」（SPYDER）陸基防空飛彈系統。（菲律賓武裝部隊官方Facebook）

另根據菲國武裝部隊官方社群貼文所述，菲國空軍防空部隊、美陸軍防空砲兵以及美軍陸戰隊25日先行實施了防空系統整合的操作研習（SMEE），除上述系統外，還納入了與我國陸軍同款的「復仇者」飛彈發射車，增進兩國作業互通性。

菲律賓空軍第960防空暨飛彈防禦大隊、美國陸軍第35防空砲兵旅，以及美軍陸戰隊第3陸戰濱海團第三濱海防空營的「蜘蛛」、「復仇者」以及MADIS系統在實彈射擊前一天進行整合研習後合影。（菲律賓武裝部隊官方Facebook）

「復仇者」為波音公司研製的機動短程防空系統，主要由飛彈發射塔和四輪獨立懸吊的M1097A2悍馬車組成，搭載兩組四聯裝的FIM-92「刺針」（Stinger）防空飛彈；「蜘蛛」防空系統則由以色列拉斐爾公司開發，並以「巨蟒5型」（Python-5）、「德比」（Derby）兩款短、中程飛彈為打擊核心；MADIS系統則去（2024）年底投入美陸戰隊服役，可反制無人機等低空、低速威脅。

美、菲肩並肩演習已從上周一（21日）展開，將一路實施至下（5）月9日止，為期三周。除美、菲二國，澳洲、日本等國也派兵參與，參演兵力的總規模達1萬4千人以上；此外，這次軍演亦有16國以觀察員身分參與，包含德國、捷克、越南和馬來西亞等友盟國家。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法