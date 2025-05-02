部隊「瘦身」應對中國威脅 美防長赫格塞斯啟動陸軍兵力轉型

美國國防部長赫格賽斯當地時間4月底發布公告，宣布啟動美國陸軍兵力轉型，改革範圍遍及組織合併、部隊裁整和軍備汰換，以及訓練革新等，是該軍本世紀罕見的大規模更動。（美國陸軍官網）

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美軍造了一款沒人要的東西...M10戰鬥車遭爆「過重」不符部隊需求

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）日前宣布，為肆應中國與印太威脅，美國陸軍組織、編裝將進行重大改革，包含研發美國「金穹」防空系統、減購機動儎台、普及無人機部隊編制，以及導入AI、3D列印科技等重大舉措，目標使陸軍轉型為精實、高機動且具殺傷力的作戰部隊，滿足「以實力促進和平」的戰略目標。

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根據赫格賽斯說法，美國陸軍將針對「國土防衛」、「遏阻中國威脅」兩大目標進行轉型，採用先進軍事科技，強化部隊在現代戰場的作戰韌性，例如長程精準火力、防空暨飛彈防禦、網路戰、電子戰和反太空戰能力，將是五角大廈未來優先著眼的軍事投資。針對印太地區，美陸軍將擴大前沿部署、輪調部署，以及戰備物資預儲（pre-positioned stock），並增加與盟邦演訓頻次，提升作業互通性。

圖為美國太平洋陸軍第25步兵師士兵，在肩並肩軍演期間操作無人機。（美國太平洋陸軍官方X帳號）

無人系統方面，美國陸軍借鑑俄烏戰爭，預劃明（2026）年擴大各師級部隊無人系統（UMS）、空／地射武器部署，並在後（2027）年深化基層排、連級單位的反無人機（C-UAS）能力；另一方面，該軍明年計畫將3D列印生產技術推廣至作戰部隊，目標3年內具備本世紀應有產能；並在各戰區、軍團和師級部隊引進AI指管系統（AI-driven C2），提升決策效率。

至於人力組織、軍備和訓練改革，美國陸軍計畫整合南方、北方司令部，同步合併未來司令部（AFC）、訓練與準則司令部（TRADOC），並精進語言訓練以提升任務效率；此外，不具效益的有人飛行器、無人機和地面載具等系統也將減少、停止採購，並重組攻擊直升機部隊、強化低成本蜂群無人機運用，同時裁減部分現役、後備及國民兵的裝甲部隊、航空單位，提升快速反應能力。

美國陸軍國民兵的AH-64D阿帕契攻擊直升機。（美軍DVIDS網站）進行實彈射擊的美國陸軍M10戰鬥車。（美軍DVIDS網站）

另據軍聞媒體《Breaking Defense》報導，有美軍官員透露，因應美陸軍轉型，現有的悍馬車（HMMWV）、輕型聯合戰術載具（JTLV）以及M10戰鬥車產線將受衝擊，AH-64D阿帕契攻擊直升機部隊、MQ-1C灰鷹無人機編制也可能被裁減。

美國陸軍的高機動性多用途輪式車輛（HMMWV），俗稱軍用悍馬車。（美軍DVIDS網站）

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